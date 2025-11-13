Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Moszkva egy mondattal összetörte Zelenszkij lázálmait

Fordulat

Nem kerülhet pólóra és bögrére Orbán Viktor ATV-s firkája – vagy mégis?

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter tisztázta: eddig kaptunk mentességet a szankciók alól

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az amerikai szankciók alóli mentesség mindaddig érvényben van, amíg Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök hivatalban van, a lényeg, hogy erre múlt héten kezet fogtak, az írásba foglalás már csupán egy technikai, bürokratikus kérdés – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szófiában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péterkőolajamerikai szankciókföldgázOrbán ViktorDonald Trump

A tárcavezető kijelentette, hogy ha Orbán Viktor miniszterelnök nem jutott volna megegyezésre előző héten Washingtonban, ha nem sikerült volna mentességet kapni a földgáz- és kőolajbeszerzésre, akkor az energiaárak karácsonyra a háromszorosukra emelkedtek volna Magyarországon. „A miniszterelnök és Donald Trump elnök megállapodtak abban, hogy Magyarország mentesítést kap az Oroszországból származó kőolaj és földgáz beszerzésére vonatkozó amerikai szankciók alól. Ez a lényeg” – mondta.

Az amerikai szankciók alóli mentesség mindaddig érvényben van, amíg Orbán Viktor miniszterelnök
Szijjártó Péter: Az amerikai szankciók alóli mentesség mindaddig érvényben van, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök Fotó: AFP

Az elnök és a miniszterelnök kezet fogott erre a megállapodásra, így ez mindaddig érvényben van, amíg Donald Trump az elnök az Egyesült Államokban, Orbán Viktor pedig a miniszterelnök Magyarországon

– tette hozzá.

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy ezt a megállapodást természetesen bürokratikus módon írásba is kell foglalni, ez azonban pusztán technikai kérdés.

A lényeg, hogy megállapodás született. És ez a megállapodás biztosítja, hogy Magyarországon a rezsicsökkentés eredményeit meg fogjuk tudni őrizni. Az elnök és a miniszterelnök erre kezet fogott, és az a lényeg, az írásba foglalás egy bürokratikus kérdés, amiről természetesen a technikai egyeztetések még zajlanak

– összegzett.

Az egyiptomi sajtó is arról ír, hogy Trump Orbán Viktort dicséri
A török média Donald Trump és Orbán Viktor különleges szövetségéről ír
Szijjártó Péter: Új európai szövetség formálódik a háború és a migráció ellen

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!