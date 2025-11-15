Bulgária, Románia és Szerbia versenyt fut az idővel – hatalmas a kapkodás a szankciók miatt

Bulgária november elején lépett: a kormány törvénymódosítással biztosította, hogy a burgaszi Lukoil-finomítót lefoglalhassa és új vevőnek adhassa el. „Van egy jelöltünk, akit minden partnerünkkel egyeztettünk” – jelentette be Bojko Boriszov, a Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) vezetője. A GERB jelenleg koalíciós kormányt alkot a nacionalista Van ilyen nép és a Bolgár Szocialista Párttal, valamint az Új Kezdet támogatásával. A lépés október 22-én következett, amikor az Egyesült Államok befagyasztotta a Rosneft és a Lukoil amerikai vagyonát, és másodlagos szankciókkal fenyegette a külföldi partnereket. Az amerikai intézkedések célja Oroszország Ukrajna elleni háborúja elleni nyomásgyakorlás volt – írja a Balkan Insight.

Az USA befagyasztotta a Rosneft és a Lukoil amerikai vagyonát, és másodlagos szankciókkal fenyegette a külföldi partnereket Fotó: AFP

A Lukoil burgaszi finomítója Bulgária hazai üzemanyag-szükségletének több mint kétharmadát biztosítja, ezért az intézkedés komoly kockázatot jelent az ország energiaellátására.

A parlament energiaügyi bizottsága mindössze 26 másodperc alatt elfogadta a törvénymódosítást, ami miatt a média és az ellenzék is kritizálta a kormányt. A változtatások szerint egy külső adminisztrátor felügyeli a finomító eladását egy új, szankcióktól mentes vevőnek. Egyik érdekelt fél, a svájci Gunvor már visszalépett, miután az amerikai pénzügyminisztérium „Kreml-bábnak” nevezte a vállalatot.

Oroszország szófiai nagykövete szerint a lépés kockázatos precedenst teremt, és a kisajátításhoz hasonlítható.

Bulgária október 31-én ideiglenesen felfüggesztette a dízel- és repülőgép-üzemanyag exportját, hogy elkerülje a hiányt, miután 2024 márciusában fokozatosan leállította az orosz nyersolaj importját, alternatív forrásokra váltva Kazahsztánból, Irakból és Tunéziából.

Románia szintén gyorsan lép: a Lukoil romániai leányvállalatát, a Petrotel Ploiesti-t igyekszik átvenni, hogy biztosítsa az üzemanyag-ellátás folytonosságát a szankciók életbe lépése előtt.

Bogdan Ivan energiaügyi miniszter szerint a jogszabály biztosítja a szankciók teljes betartását, miközben megőrzi a finomító működését és a munkahelyeket. A Petrotel 320 benzinkutat és egy finomítót üzemeltet Romániában, és offshore kitermelési jogokkal rendelkezik a Fekete-tenger térségében.

Romania must take control of the local unit of Russia's Lukoil in order to ensure stability of the national energy system, protect 5,000 jobs, and guarantee the full implementation of U.S. sanctions on the Russian oil company: Energy minister Bogdan Ivan. https://t.co/rXKOZNJRCU — Romanian Dispatch (@RomaniaDispatch) November 13, 2025

Szerbia sem marad tétlen: a NIS olajvállalat orosz többségi tulajdonosai a működési engedély meghosszabbítását kérték az amerikai pénzügyminisztériumtól, miközben tárgyalnak egy harmadik féllel az ellenőrzés átadásáról.

A NIS és a Lukoil együttesen a szerbiai motorüzemanyag-piac mintegy egyharmadát uralja. A szerb energiaügyi miniszter szerint a kormány minden tőle telhetőt megtesz az energiaellátás biztosításáért. A három ország lépései jól mutatják, hogy a Balkán energiabiztonsága és gazdasági stabilitása közvetlenül függ az orosz-amerikai geopolitikai nyomástól. Bulgária, Románia és Szerbia gyorsan reagál, hogy minimalizálják a szankciók hatását, de a helyzet továbbra is rendkívül kockázatos és kaotikus.