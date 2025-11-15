Bulgária, Románia és Szerbia versenyt fut az idővel – hatalmas a kapkodás a szankciók miatt

Bulgária november elején lépett: a kormány törvénymódosítással biztosította, hogy a burgaszi Lukoil-finomítót lefoglalhassa és új vevőnek adhassa el. „Van egy jelöltünk, akit minden partnerünkkel egyeztettünk” – jelentette be Bojko Boriszov, a Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) vezetője. A GERB jelenleg koalíciós kormányt alkot a nacionalista Van ilyen nép és a Bolgár Szocialista Párttal, valamint az Új Kezdet támogatásával. A lépés október 22-én következett, amikor az Egyesült Államok befagyasztotta a Rosneft és a Lukoil amerikai vagyonát, és másodlagos szankciókkal fenyegette a külföldi partnereket. Az amerikai intézkedések célja Oroszország Ukrajna elleni háborúja elleni nyomásgyakorlás volt – írja a Balkan Insight.
A Lukoil burgaszi finomítója Bulgária hazai üzemanyag-szükségletének több mint kétharmadát biztosítja, ezért az intézkedés komoly kockázatot jelent az ország energiaellátására.
A parlament energiaügyi bizottsága mindössze 26 másodperc alatt elfogadta a törvénymódosítást, ami miatt a média és az ellenzék is kritizálta a kormányt. A változtatások szerint egy külső adminisztrátor felügyeli a finomító eladását egy új, szankcióktól mentes vevőnek. Egyik érdekelt fél, a svájci Gunvor már visszalépett, miután az amerikai pénzügyminisztérium „Kreml-bábnak” nevezte a vállalatot.
Oroszország szófiai nagykövete szerint a lépés kockázatos precedenst teremt, és a kisajátításhoz hasonlítható.
Bulgária október 31-én ideiglenesen felfüggesztette a dízel- és repülőgép-üzemanyag exportját, hogy elkerülje a hiányt, miután 2024 márciusában fokozatosan leállította az orosz nyersolaj importját, alternatív forrásokra váltva Kazahsztánból, Irakból és Tunéziából.
Románia szintén gyorsan lép: a Lukoil romániai leányvállalatát, a Petrotel Ploiesti-t igyekszik átvenni, hogy biztosítsa az üzemanyag-ellátás folytonosságát a szankciók életbe lépése előtt.
Bogdan Ivan energiaügyi miniszter szerint a jogszabály biztosítja a szankciók teljes betartását, miközben megőrzi a finomító működését és a munkahelyeket. A Petrotel 320 benzinkutat és egy finomítót üzemeltet Romániában, és offshore kitermelési jogokkal rendelkezik a Fekete-tenger térségében.
Szerbia sem marad tétlen: a NIS olajvállalat orosz többségi tulajdonosai a működési engedély meghosszabbítását kérték az amerikai pénzügyminisztériumtól, miközben tárgyalnak egy harmadik féllel az ellenőrzés átadásáról.
A NIS és a Lukoil együttesen a szerbiai motorüzemanyag-piac mintegy egyharmadát uralja. A szerb energiaügyi miniszter szerint a kormány minden tőle telhetőt megtesz az energiaellátás biztosításáért. A három ország lépései jól mutatják, hogy a Balkán energiabiztonsága és gazdasági stabilitása közvetlenül függ az orosz-amerikai geopolitikai nyomástól. Bulgária, Románia és Szerbia gyorsan reagál, hogy minimalizálják a szankciók hatását, de a helyzet továbbra is rendkívül kockázatos és kaotikus.
Magyarország mentesül a szankciók alól
Az Egyesült Államok október végén Oroszország ellen bevezetett szankciói máris éreztetik hatásukat: a legnagyobb orosz olajvállalatok nemzetközi ügyei akadoznak, a legnagyobb vásárlók, köztük Kína és India, visszafogják importjukat. A kérdés már csak az, hogy a pénzügyi nyomás elegendő lesz-e a Kreml Ukrajna elleni háborújának megfékezésére. Magyarország egyedüliként mentességet kapott a súlyos amerikai szankciók alól, köszönhetően Donald Trump és Orbán Viktor szoros szövetségének.