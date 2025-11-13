Donald Trump amerikai elnök október végén Oroszország ellen bevezetett szankciói máris komoly hatást gyakorolnak a Kreml gazdasági lehetőségeire. Az orosz olaj legnagyobb ázsiai vásárlói elfordulnak az uráli nyersolajtól, miközben a Rosznyeft és különösen a Lukoil világszerte nyomás alá került az amerikai másodlagos szankciók miatt. A Foreign Policy ugyanakkor kiemeli, hogy Trump-kormánya nem mindenkit sújt egyformán: Magyarország számára engedélyezte az orosz olaj és gáz importját Orbán Viktor amerikai elnökhöz fűződő szövetsége miatt.

Az amerikai szankciók ellenére Orbán Viktor ügyes manőverrel biztosítja hazánk energiabiztonságát Fotó: MTI

Az orosz gazdaság már eddig is ingatag volt: a kamatok kétszámjegyűek, az infláció magas, és a gazdasági növekedést főként a védelmi kiadások táplálják. A fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek szeptemberben a háború kezdete óta a legalacsonyabb szintre süllyedtek, a helyzet pedig az új intézkedések miatt tovább romlik.

Soha nem lehet tudni, mi lesz az a csepp, amely megtöri Moszkvát. Az olajkereskedelem leállítása azzal az előnnyel jár, hogy közvetlenül az orosz katonai-ipari komplexum forrását érinti

– mondta Edward Fishman, a Columbia Egyetem Globális Energiapolitikai Központjának munkatársa.

Kína, az orosz olaj legnagyobb vevője, különösen érzékeny erre a nyomásra

Peking korábban nem törődött az amerikai fenyegetésekkel, és a nyár végén még növelte is az orosz földgáz vásárlásait. Trump októberi bejelentése után azonban a kínai állami finomítók leállították az orosz olaj beszerzését, és több kisebb független üzem is követte a példát. Az orosz-kínai olajvezetékes kereskedelem is veszélybe került: a nagy kínai finomítók a következő hónapokban nem tervezik orosz olaj behozatalát.

India, Oroszország második legnagyobb olajvásárlója, szintén érezni kezdte a nyomást.

Bár Trump korábbi fenyegetései nem változtatták meg az ország olajpolitikáját, az új szankciók hatására az Indiába tartó orosz olaj mintegy kétharmadának nem találtak vevőt. Jelenleg csak a Rosznyeft mutatott valódi érdeklődést a vásárlás iránt. Fishman szerint a Rosznyeft és a Lukoil elleni szankciók a legerőteljesebb lépések, amelyeket valaha az orosz olaj ellen tettek.

A Lukoil helyzete különösen kritikus: először nemzetközi részesedéseinek eladásával próbálkozott, amit az amerikai pénzügyminisztérium megakadályozott. Bulgária bejelentette, hogy államosítja a finomítókat, Irakban vis maior helyzetet hirdettek a Lukoil olajmezőin.

Mindeközben Ukrajna fokozta támadásait az orosz olajipari létesítmények ellen, két finomítót éjszaka gyújtottak fel, csökkentve ezzel az orosz kapacitást és a globális kínálatot.

A Trump-kormány ugyanakkor nem mindenkit sújt egyformán: Magyarország számára engedélyezte az orosz olaj és gáz importját Orbán Viktor amerikai elnökhöz fűződő szövetsége miatt.

A szankciók célja világos: Oroszország Ukrajna elleni háborújának finanszírozásának megnehezítése, a béketárgyalások elősegítése. Bár kérdéses, hogy a szankciók bevezetése mennyiben lehetett volna hatékonyabb a háború kezdetétől, a pénzügyi nyomás máris érezteti hatását. Ugyanakkor a Kreml továbbra is elszánt: a háborús célok teljesüléséig nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni.