Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon megosztott videóban részletesen ismertette, hogy az amerikai Pénzügyminisztériumhoz tartozó Office of Foreign Assets Control (OFAC) döntése nyomán Magyarország tartós szankciós mentességet élvez a legfontosabb energetikai ellátási útvonalak esetében.

Szijjártó Péter: Állandó szankciós mentességet kapott Magyarország (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)

„Az Egyesült Államokban a szankciókat ez a bizonyos OFAC rövidítésű szervezet veti ki és hajtja végre, ez a Pénzügyminisztérium alá tartozó intézmény. Ez az intézmény jogosult arra, hogy felmentést, General License, Examson, ahogy akarjuk, adjon szankciós intézkedések alól. A mai megállapodás arról szól, hogy a Török Áramlat gázvezetéken és a Barátság kőolajvezetéken történő mindennemű szállításra vonatkozik a szankciós kivétel” – mondta a tárcavezető.

A tárcavezető hangsúlyozta: a szankciós mentesség lehetővé teszi, hogy Magyarország továbbra is zavartalanul és korlátozás nélkül juthasson hozzá a szükséges földgázhoz és kőolajhoz a meghatározó energiaútvonalakon keresztül.

Ez azt jelenti, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van, és ez azt is jelenti, hogy a rezsicsökkentés eredményeit meg tudjuk védeni

– húzta alá.

Hozzáfűzte: „Külügyminisztérium nyújtja be hivatalosan az OFAC nevű szervezethez a mentesítésre vonatkozó kérvényeket, ebből egynek a benyújtása már megtörtént, a másikat pedig benyújtjuk a holnapi napon, ami pedig a paksi beruházásra vonatkozik. Itt a szankciós mentességünk december 19-én jár le, és a megállapodás arról szól, hogy ennek a mentességnek a határidejét eltörlik, tehát ez egy állandó mentesség a szankciók alól a Paks II beruházásnak. És ez pedig azt jelenti, hogy a Paks II beruházással szemben sem európai, sem amerikai szankció nincsen.”

A Magyarországi Atomenergia Hivatal minden engedélyt kiadott, így most felgyorsítjuk a beruházást és február legelején lent lesz az első beton a földben, ami azért jelentős, mert onnantól kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nemzetközi szabályai szerint ez egy építés alatt álló atomerőműnek minősül, már nemzetközi jogilag is. Így néz ki tehát a történet

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.