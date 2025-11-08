Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Szijjártó Péter

Állandó szankciós mentességet kapott Magyarország

53 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Egyesült Államok döntése értelmében Magyarország állandó szankciós mentességet kapott a Török Áramlat és a Barátság vezetéken zajló energiaszállításokra, valamint a Paks II beruházásra – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon közzétett videóban. A megállapodás hosszú távon szavatolja hazánk energiaellátásának biztonságát, és lehetővé teszi a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterOFACOrbán ViktorMagyarországenergia

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon megosztott videóban részletesen ismertette, hogy az amerikai Pénzügyminisztériumhoz tartozó Office of Foreign Assets Control (OFAC) döntése nyomán Magyarország tartós szankciós mentességet élvez a legfontosabb energetikai ellátási útvonalak esetében.

Szijjártó Péter: Állandó szankciós mentességet kapott Magyarország (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)
Szijjártó Péter: Állandó szankciós mentességet kapott Magyarország (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)

„Az Egyesült Államokban a szankciókat ez a bizonyos OFAC rövidítésű szervezet veti ki és hajtja végre, ez a Pénzügyminisztérium alá tartozó intézmény. Ez az intézmény jogosult arra, hogy felmentést, General License, Examson, ahogy akarjuk, adjon szankciós intézkedések alól. A mai megállapodás arról szól, hogy a Török Áramlat gázvezetéken és a Barátság kőolajvezetéken történő mindennemű szállításra vonatkozik a szankciós kivétel” – mondta a tárcavezető.

A tárcavezető hangsúlyozta: a szankciós mentesség lehetővé teszi, hogy Magyarország továbbra is zavartalanul és korlátozás nélkül juthasson hozzá a szükséges földgázhoz és kőolajhoz a meghatározó energiaútvonalakon keresztül.

Ez azt jelenti, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van, és ez azt is jelenti, hogy a rezsicsökkentés eredményeit meg tudjuk védeni

– húzta alá.

Hozzáfűzte: „Külügyminisztérium nyújtja be hivatalosan az OFAC nevű szervezethez a mentesítésre vonatkozó kérvényeket, ebből egynek a benyújtása már megtörtént, a másikat pedig benyújtjuk a holnapi napon, ami pedig a paksi beruházásra vonatkozik. Itt a szankciós mentességünk december 19-én jár le, és a megállapodás arról szól, hogy ennek a mentességnek a határidejét eltörlik, tehát ez egy állandó mentesség a szankciók alól a Paks II beruházásnak. És ez pedig azt jelenti, hogy a Paks II beruházással szemben sem európai, sem amerikai szankció nincsen.”

A Magyarországi Atomenergia Hivatal minden engedélyt kiadott, így most felgyorsítjuk a beruházást és február legelején lent lesz az első beton a földben, ami azért jelentős, mert onnantól kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nemzetközi szabályai szerint ez egy építés alatt álló atomerőműnek minősül, már nemzetközi jogilag is. Így néz ki tehát a történet

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

„A Török Áramlat földgázvezetéken tavaly 8,5 milliárd köbméternyi földgáz érkezett Magyarországra, ennek egy részét Magyarországon, a másik részét Szlovákiában használták fel, barátság kőolajvezetéken pedig 5 millió tonna kőolaj érkezett. Tavaly nagyjából hasonló mennyiségű szállítások várhatók az idei esztendőben is” – fogalmazott.

Tehát minden a Barátság kőolajvezetéken és minden a Török Áramlat vezetéken történő szállítás szankciós mentességet kap az Egyesült Államoktól. Ez technikai megoldása annak, amit a miniszterelnök úr önökkel ismertetett

– mondta el Szijjártó Péter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!