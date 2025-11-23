Az erősödő antiszemitizmus már az Eurovíziós Dalfesztivált is elérte

A botrányt az váltotta ki, hogy az izraeli induló, Juvál Rafaél New Day Will Rise című dalával a közönségszavazáson szinte példátlan fölénnyel győzött: 38 nemzeti zsűriből és nemzetközi szavazóból 34-től maximális pontszámot kapott, ami összetettben a második helyre repítette, közvetlenül az osztrák J. J. mögé. Bár ez önmagában is jelentős visszhangot váltott volna ki, a helyzetet tovább élezte, hogy Izrael szereplését több országban egyre erősebb ideológiai és politikai indulatok övezték – részben az Európában újra felerősödő antiszemitizmus légkörében. A legélesebb kritikák így nem is magára a produkcióra, hanem az izraeli kampánykörítésre és annak feltételezett hatására irányultak – írja a Brussels Signal.

Fotó: AFP

Kormányzati támogatás, elszállt szavazatszám

Több nyugat-európai delegáció – köztük a spanyol, ír, belga és finn – azonnal jelezte: szerintük súlyos átláthatósági problémák merültek fel. Példaként említették, hogy Spanyolország közönségszavazása 12 pontot adott Izraelnek, miközben a szakmai zsűri ott nullára értékelte. Emellett volt olyan ország, ahol az elődöntőhöz képest tízszeresére nőtt a leadott szavazatok száma.

A vádak szerint mindezt egy kiterjedt, kormányzati hátterű online kampány is segítette: egy izraeli állami ügynökség hirdetéseket finanszírozott közösségi médiában és YouTube-on

a szavazatok maximalizálása érdekében, miközben Benjamin Netanjahu miniszterelnök az Instagramon kérte 1,5 milliós követőtáborát Raphael támogatására – percekkel a döntő előtt.

Bár a jelenlegi szabályok nem tiltották a harmadik félnek tulajdonított promóciót, a kritikusok szerint ez a fair play szellemével szembement,

különösen a Közel-Keletet feszítő geopolitikai helyzet fényében.

EBU: érvényes volt a szavazás, de változtatni kell

Martin Green, az Eurovízió igazgatója közleményében elismerte, hogy a 2025-ös eredmények mögött komoly aggályok merültek fel, de hozzátette: független audit után az EBU érvényesnek találta azokat. „Meghallgattunk és cselekedtünk” – fogalmazott, ígérve, hogy a most elfogadott reformok „minden korábbinál erősebb biztosítékokat” jelentenek majd.

A változtatások között kulcselem az úgynevezett „szavazatfarmok” visszaszorítása: ezentúl egy eszközről legfeljebb tíz szavazatot lehet majd leadni, a korábbi húsz helyett.

Emellett a frissített Etikai Kódex kifejezetten tiltja a kormányok vagy ügynökségek által finanszírozott, „aránytalan” kampányokat. Az ilyen promóciókban a műsorszolgáltatók és a versenyzők sem vehetnek részt. A szavazási minták ezentúl szigorúbb ellenőrzést kapnak, és komolyabb szankciók várnak a visszaélésekre.