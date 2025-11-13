Az Egyesült Államok Magyarországra hivatkozva lép fel a szélsőbaloldali erőszak ellen

Mint arról lapunk is beszámolt, szeptemberben Donad Trump kijelentette: az Antifa terrorszervezetként való nyilvánítását kezdeményezi, és vizsgálatot sürget az antifák finanszírozói ellen. Az amerikai kormányzat kemény tettekkel lép fel a szélsőbaloldal ellen.

A washingtoni külügyminisztérium döntése négy szélsőbaloldali szervezetet érint: az Antifa Ostot, az Informális Anarchista Föderációt/Nemzetközi Forradalmi Frontot (FAI/FRI), a Fegyveres Proletár Igazságosságot, valamint a Forradalmi Osztály Önvédelmét. A tárca mindegyik csoportot felvette a különleges globális terrorista szervezetek (SDGT) listájára, és elindította az eljárást, hogy hivatalosan is külföldi terrorszervezetként (FTO) ismerjék el őket.

Budapesten már terrorszervezetként kezelik a szélsőbaloldali szervezetet

A közlemény arra is kitér, hogy Magyarország már szeptember 26-án terrorszervezetté nyilvánította az Antifa Ostot, és felvette a nemzeti terrorizmusellenes listára.

Az Antifa működésében egyértelműen felismerhetők a terrorszervezetek ismérvei, ezért a magyar kormány szeptemberi döntése alapján pénzügyi és jogi szankciókkal sújtható minden hozzá köthető személy és szervezet

– fejtette ki korábban ifj. Lomnici Zoltán az Origónak. Az Antifa Ost – más néven Antifa East vagy Hammerbande – Németországban működő militáns csoport, amely 2018 és 2023 között több erőszakos támadást hajtott végre, köztük Budapesten is.

Budapesten csoportosan támadtak meg civileket az utcán, súlyos sérüléseket okozva.

Egy hete Hamburgban ismeretlen elkövetők felgyújtották Bernd Baumann, az AfD Bundestag-frakciójának parlamenti ügyvezetőjének autóját. A német hatóságok szerint politikai indíttatású bűncselekményről van szó, amelyet antifa szélsőbaloldali körökhöz köthetnek.

🚨 BREAKING: In a massive development, Sec. Marco Rubio designates ANTIFA a FOREIGN terrorist organization - an escalation ABOVE the current domestic designation.



This will SURGE the government's ability to choke their funding source and end their activities!



RUBIO: "The… pic.twitter.com/kctz7qZk78 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 13, 2025

Az amerikai döntés értelmében a kijelölt szervezetek és tagjaik elveszítik hozzáférésüket az amerikai pénzügyi rendszerhez, vagyonukat befagyasztják, és minden anyagi vagy logisztikai támogatás bűncselekménynek minősül.

A szankciók megszegése büntetőintézkedéseket is vonhat maga után, figyelmeztet a külügy.