Az Egyesült Államok Magyarországra hivatkozva lép fel a szélsőbaloldali erőszak ellen

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma bejelentette, hogy négy, az Antifához köthető szélsőbaloldali szervezet november 20-tól hivatalosan is a külföldi terrorszervezetek listájára kerül. A washingtoni döntés célja, hogy elszigetelje és megbénítsa azokat a csoportokat, amelyek az anarchista és szélsőbaloldali ideológia nevében erőszakos támadásokat hajtanak végre. A közleményben Magyarországot is megemlítik, mivel hazánk már szeptemberben terrorszervezetté nyilvánította az Antifát, ezzel megelőzve az amerikai lépést.
Antifaszélsőbaloldali terroristákszélsőbalterrorista szervezetterrorszervezetszélsőbaloldali vandalizmusEgyesült Államok

Mint arról lapunk is beszámolt, szeptemberben Donad Trump kijelentette: az Antifa terrorszervezetként való nyilvánítását kezdeményezi, és vizsgálatot sürget az antifák finanszírozói ellen. Az amerikai kormányzat kemény tettekkel lép fel a szélsőbaloldal ellen.

Az Egyesült Államok és Magyarország összefog a szélsőbaloldali erőszak ellen
Az Egyesült Államok és Magyarország összefog a szélsőbaloldali erőszak ellen Fotó: AFP

A washingtoni külügyminisztérium döntése négy szélsőbaloldali szervezetet érint: az Antifa Ostot, az Informális Anarchista Föderációt/Nemzetközi Forradalmi Frontot (FAI/FRI), a Fegyveres Proletár Igazságosságot, valamint a Forradalmi Osztály Önvédelmét. A tárca mindegyik csoportot felvette a különleges globális terrorista szervezetek (SDGT) listájára, és elindította az eljárást, hogy hivatalosan is külföldi terrorszervezetként (FTO) ismerjék el őket.

Budapesten már terrorszervezetként kezelik a szélsőbaloldali szervezetet

A közlemény arra is kitér, hogy Magyarország már szeptember 26-án terrorszervezetté nyilvánította az Antifa Ostot, és felvette a nemzeti terrorizmusellenes listára. 

Az Antifa működésében egyértelműen felismerhetők a terrorszervezetek ismérvei, ezért a magyar kormány szeptemberi döntése alapján pénzügyi és jogi szankciókkal sújtható minden hozzá köthető személy és szervezet

– fejtette ki korábban ifj. Lomnici Zoltán az Origónak. Az Antifa Ost – más néven Antifa East vagy Hammerbande – Németországban működő militáns csoport, amely 2018 és 2023 között több erőszakos támadást hajtott végre, köztük Budapesten is

Budapesten csoportosan támadtak meg civileket az utcán, súlyos sérüléseket okozva. 

Egy hete Hamburgban ismeretlen elkövetők felgyújtották Bernd Baumann, az AfD Bundestag-frakciójának parlamenti ügyvezetőjének autóját. A német hatóságok szerint politikai indíttatású bűncselekményről van szó, amelyet antifa szélsőbaloldali körökhöz köthetnek.

Az amerikai döntés értelmében a kijelölt szervezetek és tagjaik elveszítik hozzáférésüket az amerikai pénzügyi rendszerhez, vagyonukat befagyasztják, és minden anyagi vagy logisztikai támogatás bűncselekménynek minősül. 

A szankciók megszegése büntetőintézkedéseket is vonhat maga után, figyelmeztet a külügy.

