Rendkívüli

Tragédia

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: A magyar emberek pénze nem mehet Ukrajnába

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben arról beszélt: a brüsszeli döntéshozatal szerint további 100 milliárd euró támogatást biztosítanának Ukrajnának. A miniszter szerint ez elfogadhatatlan, és Magyarország mindent megtesz ennek megakadályozásáért.
A politikus úgy fogalmazott: „Brüsszelben őrület van, hiába bukott le az ukrán háborús maffia, Von der Leyen mégis további 100 milliárd eurót akar küldeni Ukrajnába.”

Szijjártó Péter: Őrültség újabb százmilliárd eurót Ukrajnába küldeni
Szijjártó Péter (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõőség)

Ki tudja, mire megy majd el magyar és az európai emberek pénze. Ma azért megyünk Brüsszelbe, hogy ezt az őrületet megállítsuk. Magyar embereknek a pénze nem mehet Ukrajnába a háborús papír finanszírozására

hangsúlyozta a tárcavezető.

 

 

