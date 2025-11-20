Szijjártó Péter: A magyar emberek pénze nem mehet Ukrajnába

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben arról beszélt: a brüsszeli döntéshozatal szerint további 100 milliárd euró támogatást biztosítanának Ukrajnának. A miniszter szerint ez elfogadhatatlan, és Magyarország mindent megtesz ennek megakadályozásáért.
A politikus úgy fogalmazott: „Brüsszelben őrület van, hiába bukott le az ukrán háborús maffia, Von der Leyen mégis további 100 milliárd eurót akar küldeni Ukrajnába.”
Ki tudja, mire megy majd el magyar és az európai emberek pénze. Ma azért megyünk Brüsszelbe, hogy ezt az őrületet megállítsuk. Magyar embereknek a pénze nem mehet Ukrajnába a háborús papír finanszírozására
– hangsúlyozta a tárcavezető.
