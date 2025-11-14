Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Sokkoló fordulat az ukrán háborús maffia ügyében – kiderült, ki mozgathatja a szálakat

Undorító!

Patkányok leptek el egy magyar várost, már a WC-ben is találtak rágcsálót

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: A keresztény közösségek számíthatnak ránk

35 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fontos segítséget nyújt Magyarország. Szijjártó Péter szerint a közel-keleti keresztény közösségek sokszor szembesülnek nehézségekkel Libanonban is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterkormányegyházMagyarország

A világon élő keresztény közösségek bárhol is élnek, számíthatnak Magyarországra, a magyar kormány támogatására, főleg, hogyha bajban vannak, vagy üldöztetésnek vannak kitéve. Így fogalmazott Szijjártó Péter a közösségi oldalán közzétett videójában.

Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

A külügyminiszter leszögezte:

A közel-keleti keresztény közösségek sokszor szembesülnek nehézségekkel Libanonban is, ezért is támogatjuk az ottani keresztény közösségeket, a katolikus egyházat. Ma egy fontos iskolafejlesztési, oktatási programban nyújtott támogatást fogunk átadni nekik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!