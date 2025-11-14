Szijjártó Péter: A keresztény közösségek számíthatnak ránk

Fontos segítséget nyújt Magyarország. Szijjártó Péter szerint a közel-keleti keresztény közösségek sokszor szembesülnek nehézségekkel Libanonban is.
A világon élő keresztény közösségek bárhol is élnek, számíthatnak Magyarországra, a magyar kormány támogatására, főleg, hogyha bajban vannak, vagy üldöztetésnek vannak kitéve. Így fogalmazott Szijjártó Péter a közösségi oldalán közzétett videójában.
A külügyminiszter leszögezte:
A közel-keleti keresztény közösségek sokszor szembesülnek nehézségekkel Libanonban is, ezért is támogatjuk az ottani keresztény közösségeket, a katolikus egyházat. Ma egy fontos iskolafejlesztési, oktatási programban nyújtott támogatást fogunk átadni nekik.
