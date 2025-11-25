Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Erre senki sem számított – titkos béketárgyalás kezdődött

Sport

A Liverpool zöld jelzést kapott: leigazolhatja a Fradi szupertehetségét

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: A magyar–román kapcsolatok mindkét fél számára jelentős erőforrást jelentenek

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi bejegyzésében kiemelte, hogy a magyar–román kapcsolatok jelentős erőforrást jelentenek, és mivel ezt mindkét fél egyaránt felismerte, a két ország folyamatosan dolgozik az együttműködés bővítésén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterBudapestegyüttműködésRománia

Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a magyar–román kétoldalú együttműködés mára mindkét ország számára jelentős erőforrássá vált.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A magyar gazdaság második legjelentősebb exportpiaca lett Románia, exportunk tavaly rekordot döntött. 

– írta a tárcavezető.

A vezetékrendszereinket összekötő földgázinterkonnektor kapacitását két héttel ezelőtt mindkét irányba 2,7 milliárd köbméterre növeltük, hogy az eddigieknél is hatékonyabban tudjunk hozzájárulni egymás energiabiztonságához.

– fogalmazott, majd kiemelte:

Mindketten tagjai vagyunk az Európai Nukleáris Szövetségnek, nem fogadjuk el, hogy ideológiai alapon diszkriminálják az országaink stabil, olcsó és környezetkímélő módon történő energiaellátását, valamint közösen dolgozunk atomerőműveink működésének meghosszabbításán. A határ menti közösségek együttműködése kulcsfontosságú, így négy új határkeresztező út építése is a napirenden szerepel.

Hozzátette:

Romániában tíz külügyminiszter-váltás történt azóta, hogy én hivatalba vagyok, de eddig minden kollégámmal sikerült megtalálni a hangot, bízom benne, hogy ez most is így lesz Oana Țoiuval!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!