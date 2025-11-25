Szijjártó Péter: A magyar–román kapcsolatok mindkét fél számára jelentős erőforrást jelentenek

Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a magyar–román kétoldalú együttműködés mára mindkét ország számára jelentős erőforrássá vált.
A magyar gazdaság második legjelentősebb exportpiaca lett Románia, exportunk tavaly rekordot döntött.
– írta a tárcavezető.
A vezetékrendszereinket összekötő földgázinterkonnektor kapacitását két héttel ezelőtt mindkét irányba 2,7 milliárd köbméterre növeltük, hogy az eddigieknél is hatékonyabban tudjunk hozzájárulni egymás energiabiztonságához.
– fogalmazott, majd kiemelte:
Mindketten tagjai vagyunk az Európai Nukleáris Szövetségnek, nem fogadjuk el, hogy ideológiai alapon diszkriminálják az országaink stabil, olcsó és környezetkímélő módon történő energiaellátását, valamint közösen dolgozunk atomerőműveink működésének meghosszabbításán. A határ menti közösségek együttműködése kulcsfontosságú, így négy új határkeresztező út építése is a napirenden szerepel.
Hozzátette:
Romániában tíz külügyminiszter-váltás történt azóta, hogy én hivatalba vagyok, de eddig minden kollégámmal sikerült megtalálni a hangot, bízom benne, hogy ez most is így lesz Oana Țoiuval!