Szijjártó Péter aláírta! Ez minden magyart érint

A mai washingtoni amerikai–magyar találkozó tétje jelentős: energetikai és békepolitikai kérdések mellett a magyar gazdaság jövőjét érintő stratégiai együttműködések is napirenden lesznek.Szijjártó Péter elmondta, hogy a mai tárgyalás nem pusztán formális esemény és kézzelfogható eredményeket ígért.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a ma délután adott washingtoni interjúban hangsúlyozta, hogy új fejezet nyílhat az amerikai–magyar kapcsolatok történetében és kézzelfogható eredményeket ígérő csúcstalálkozóra számíthatunk. „Az energetikai területen történelmi lépést teszünk, hiszen Rubio külügyminiszterrel aláírunk egy kormányközi nukleáris együttműködési megállapodást” – mondta a magyar külügyminiszter.
Néhány órával később közösségi oldalán Szijjártó Péter azt írta, hogy
Aláírtuk: biztonságban a magyar energiaellátás!
– jelentkezett be Washingtonból a külügyminiszter.
