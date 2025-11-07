Szijjártó Péter aláírta! Ez minden magyart érint

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a ma délután adott washingtoni interjúban hangsúlyozta, hogy új fejezet nyílhat az amerikai–magyar kapcsolatok történetében és kézzelfogható eredményeket ígérő csúcstalálkozóra számíthatunk. „Az energetikai területen történelmi lépést teszünk, hiszen Rubio külügyminiszterrel aláírunk egy kormányközi nukleáris együttműködési megállapodást” – mondta a magyar külügyminiszter.

Biztonságban a magyar energiaellátás

Fotó: Facebook

Néhány órával később közösségi oldalán Szijjártó Péter azt írta, hogy

Aláírtuk: biztonságban a magyar energiaellátás!

– jelentkezett be Washingtonból a külügyminiszter.