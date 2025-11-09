Szijjártó Péter úgy helyretette az álhírgyártókat, ahogy arra senki sem számított

Öntsünk tiszta vizet a pohárba: ha nem Orbán Viktornak hívnák Magyarország miniszterelnökét, akkor a magyar családoknak karácsonyra már háromszorosára nőtt volna az energiaszámlája – írta bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter egyúttal jelezte: érdemes megnézni, kik szurkoltak a megállapodás ellen és kik azok akik álhíreket terjesztenek.

Szijjártó Péter mindenkit a helyére tett

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Szijjártó Péter szerint a magyar családok nehéz helyzetbe kerültek volna, hiszen szinte azonnal emelkedtek volna az energiaárak, ha nem sikerül megállapodni.

Tegnapelőtt Washingtonban azonban megállapodás született arról, hogy Magyarország mentességet kap az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alól, így változatlanul vásárolhatunk kőolajat és földgázt, ezzel pedig változatlanul a magyar emberek fizetik Európa legalacsonyabb energiaárait

– hangsúlyozta a külügyminiszter.

A külügyminiszter szerint egyúttal „érdemes lesz megjegyezni, hogy kik azok, akik azért szurkoltak, hogy ez a megállapodás ne jöhessen létre, hogy kik azok, akik szerint ennek nincs jelentősége, és hogy kik azok, akik most kínjukban álhíreket terjesztenek”.

Szerintem az is mindenki számára világos, hogy ezt a megállapodást Orbán Viktoron kívül senki más nem tudta volna elérni. (Valaki például azért nem, mert az amerikai elnök nem tudja róla, hogy kicsoda. Lehet kukorékolni, hülyeségeket beszélni, de a nemzetközi politika komoly dolog.)

– zárta bejegyzését Szijjártó Péter.