Szijjártó berobbantotta a Facebookot: Európa politikusai kötelesek támogatni a béketervet

Szijjártó Péter a videóban kifejtette: a 28 pontos béketerv egy hatalmas lehetőség arra, hogy végre visszatérjen a béke Ukrajnába, de látszik sajnos, hogy a nyugat-európaiak már szívják magukat, és sajnos úgy látszik, hogy ismét azt tervezik, hogy megtorpedózzák ezt a békemegállapodást is. Szijjártó Péter a videóban kifejtette: A 28 pontos béketerv egy hatalmas lehetőség arra, hogy végre visszatérjen a béke Ukrajnába Fotó: MTI Ma Brüsszelben az álláspontunk a szokásoknak megfelelően egyértelmű lesz: minden európai politikusnak, – Brüsszeltől Varsón át Vilniusig – az a kötelessége, hogy feltétel nélkül, teljes erővel támogassa a béketervet. Az emberiességi és a józan észre alapuló szempontok is ezt diktálják – zárta gondolatait.

