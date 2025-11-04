Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor rendesen helyre tette Zelenszkijt

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Az energiabiztonságot el kell különíteni a politikától

El kell különíteni az energiabiztonságot a politikától – hangsúlyozta a külügyminiszter a Mandiner Stratéga című műsorában. Szijjártó Péter beszélt arról is, milyen kérdések szereplhetnek majd Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök pénteki washingtoni találkozójának napirendjén.
Szijjártó PéterOrbán ViktorDonald Trump

A Mandiner Stratéga című műsorában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter részletesen beszélt a magyar–amerikai kapcsolatok aktuális kérdéseiről, az energiaellátás helyzetéről, valamint a béke és biztonság jövőképéről Közép-Európában.

Szijjártó Péter szerint Orbán Viktor és Donald Trump között kölcsönös a tisztelet
Szijjártó Péter szerint Orbán Viktor és Donald Trump között kölcsönös a tisztelet (Fotó: AFP)

Szijjártó Péter világosan elkülönítette az energiabiztonságot a politikától, hangsúlyozva, hogy az energiaellátás fizikai, földrajzi és gazdasági realitásokon alapul.

A politika és az energiállátás nem említhető egy lapon, mert amint egy lapra kerülnek, abból óriási nagy baj van

– fogalmazott.

Magyarország egy szárazfölddel körülvett ország, ezért „ahonnan van cső, onnan tudsz venni gázt meg olajat, ahonnan nincs, onnan meg nem tudsz venni földgázt és kőolajat” – magyarázta.

Az orosz energiaforrások elzárása súlyos következményekkel járna: nem biztosítható a földgáz és kőolaj ellátás, ráadásul monopóliumhelyzetet hozhat létre, amely dráguláshoz vezet. A miniszer hangsúlyozta Donald Trump és kormányzata „friss levegőt hozó” álláspontját, amely szerint „a földrajzot tiszteletben kell tartani”.

Ami Orbán Viktor magyar miniszterelnök washingtoni „sarokba szorítását” illeti, az a külügyminiszter szerint a liberális média vágyálma.

Az orosz–ukrán háború lezárásának kérdése mindenképpen a magyar küldöttség washingtoni tárgyalási napirendjének élén szerepel majd. Orbán Viktor az egyetlen európai politikus, aki az ukrajnai háború kezdete óta következetesen a béke álláspontját képviseli, amiért „mindenféle aljas, nemtelen módon támadták”. A miniszter kiemelte Donald Trump szerepét mint a béke reményét, aki képes szót érteni az orosz elnökkel, és hozzájárulhat egy átfogó amerikai–orosz megállapodáshoz.

Amerikai–orosz átfogó megállapodás nélkül egészen egyszerűen nem tud béke lenni Ukrajnában

– hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter.

A budapesti békecsúcs kapcsán elárulta, hogy annak megtartása nem kérdés, „ha lesz ilyen csúcs, az biztos Budapesten lesz”. Ez a magyar külpolitika sikereként értékelhető, merthogy „mi három és fél, négy éve minden nyomásgyakorlás dacára azt az álláspontot képviseltük, hogy fenn kell tartani a kommunikációs csatornákat”.

Ugyanakkor Szijjártó élesen bírálta a nyugat-európai liberális politikai elitet, amely szerinte „döntést hozott arról, hogy Európát háborúba kell vinni”. Magyarország pedig az egyetlen akadály, amely ezt meg tudja akadályozni, hiszen a „magyar kormány ellenállása” tartja meg az egyhangúság hiányát Brüsszelben.

A miniszter beszélt a magyar–amerikai kapcsolatok megerősödéséről és a jövőbeni lehetőségekről.

Donald Trump és Orbán Viktor együttműködése a lehető legstabilabb bázisát adja egy olyan aranykornak, ami a magyar–amerikai együttműködést tudja majd jellemezni

– fogalmazott Szijjártó Péter.

Donald Trump hivatalba lépése óta a két ország kapcsolatában olyan pozitív fejlemények születtek, mint a vízummentesség visszanyerése, több ezer új munkahely létrejötte kilenc amerikai nagyvállalat beruházásai révén, valamint a politikai szankciók megszüntetése – sorolta.

A globális politikai és gazdasági helyzet kapcsán Szijjártó optimistán értékelte Donald Trump és a kínai elnök múlt heti találkozóját, ami egy békés időszak kezdete lehet a két nagyhatalom között.

Ha a két legnagyobb szereplő kulturált, civilizált együttműködést tud fenntartani, az nekünk is jó

– fogalmazott.

Szijjártó Péter szerint a Tisza Párt adatszivárgása „a modern magyar politika történet egyik legnagyobb botránya”, ugyanis kétszázezer magyar állampolgár legszemélyesebb adatait juttatta ukrán kézbe, veszélyeztetve ezzel nemcsak az érintetteket, hanem Magyarország szuverenitását is. A külügyminiszter szerint ez olyan biztonsági kockázat, aminek a súlyosságát ma még senki nem tudja felmérni.

Aki kíváncsi, hogy milyen következtetést vont le a külügyminiszter az eddigi Orbán–Trump találkozókból, mi a magyar választás tétje Európa számára, vagy épp milyen hatással lesz a miniszter szerint Magyarországra Trump és a kínai elnök megállapodása, a teljes beszélgetést itt hallgathatja meg.

 

