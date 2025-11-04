Szijjártó Péter: Az energiabiztonságot el kell különíteni a politikától

A Mandiner Stratéga című műsorában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter részletesen beszélt a magyar–amerikai kapcsolatok aktuális kérdéseiről, az energiaellátás helyzetéről, valamint a béke és biztonság jövőképéről Közép-Európában.

Szijjártó Péter szerint Orbán Viktor és Donald Trump között kölcsönös a tisztelet (Fotó: AFP)

Szijjártó Péter világosan elkülönítette az energiabiztonságot a politikától, hangsúlyozva, hogy az energiaellátás fizikai, földrajzi és gazdasági realitásokon alapul.

A politika és az energiállátás nem említhető egy lapon, mert amint egy lapra kerülnek, abból óriási nagy baj van

– fogalmazott.

Magyarország egy szárazfölddel körülvett ország, ezért „ahonnan van cső, onnan tudsz venni gázt meg olajat, ahonnan nincs, onnan meg nem tudsz venni földgázt és kőolajat” – magyarázta.

Az orosz energiaforrások elzárása súlyos következményekkel járna: nem biztosítható a földgáz és kőolaj ellátás, ráadásul monopóliumhelyzetet hozhat létre, amely dráguláshoz vezet. A miniszer hangsúlyozta Donald Trump és kormányzata „friss levegőt hozó” álláspontját, amely szerint „a földrajzot tiszteletben kell tartani”.

Ami Orbán Viktor magyar miniszterelnök washingtoni „sarokba szorítását” illeti, az a külügyminiszter szerint a liberális média vágyálma.

Az orosz–ukrán háború lezárásának kérdése mindenképpen a magyar küldöttség washingtoni tárgyalási napirendjének élén szerepel majd. Orbán Viktor az egyetlen európai politikus, aki az ukrajnai háború kezdete óta következetesen a béke álláspontját képviseli, amiért „mindenféle aljas, nemtelen módon támadták”. A miniszter kiemelte Donald Trump szerepét mint a béke reményét, aki képes szót érteni az orosz elnökkel, és hozzájárulhat egy átfogó amerikai–orosz megállapodáshoz.

Amerikai–orosz átfogó megállapodás nélkül egészen egyszerűen nem tud béke lenni Ukrajnában

– hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter.

A budapesti békecsúcs kapcsán elárulta, hogy annak megtartása nem kérdés, „ha lesz ilyen csúcs, az biztos Budapesten lesz”. Ez a magyar külpolitika sikereként értékelhető, merthogy „mi három és fél, négy éve minden nyomásgyakorlás dacára azt az álláspontot képviseltük, hogy fenn kell tartani a kommunikációs csatornákat”.

Ugyanakkor Szijjártó élesen bírálta a nyugat-európai liberális politikai elitet, amely szerinte „döntést hozott arról, hogy Európát háborúba kell vinni”. Magyarország pedig az egyetlen akadály, amely ezt meg tudja akadályozni, hiszen a „magyar kormány ellenállása” tartja meg az egyhangúság hiányát Brüsszelben.