Szijjártó Péter: Az orosz energia nemzeti érdek

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter hangsúlyozta: ennek az energiaegyüttműködésnek a fenntartása Magyarország alapvető nemzeti érdeke. Ennek az együttműködésnek a feladása pedig alapvetően ellentétes lenne a magyar nemzeti érdekkel.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Az Oroszországból érkező energiahordozók nélkül a magyar családok energiaszámlái az eddigiek háromszorosára növekednének, nyilvánvalóan ez megengedhetetlen. Ezért továbbra is azon dolgozunk, hogy a Magyarország és Oroszország közötti energetikai együttműködés fennakadások nélkül mehessen tovább.

Mint mondta, a hosszú távú garancia Magyarországon a rezsicsökkentésre a Paksi Atomerőműnek az új blokkjainak a megépítése. Itt most először áll elő egy olyan helyzet az elmúlt évek összevetésében, hogy sem európai, sem amerikai szankciók nem hátráltatják az építkezést, és minden magyarországi engedély is rendelkezésre áll.

Ismertetése szerint

Pakson gőzerővel zajlik a munka, zajlanak az első betonöntés előkészületei, amelyek menetrend szerint zajlanak, így február 5-énaz első beton döntésére sor kerül, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy felgyorsítsuk az építkezést.

A magyar-orosz energia együttműködése tehát alapvető nemzeti érdek, ennek az együttműködésnek a feladása pedig alapvetően ellentétes lenne magyar nemzeti érdekkel – fogalmazott Szijjártó Péter.