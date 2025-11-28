Hírlevél

Orbán Viktor Moszkvába indult, Putyinnal tárgyal

Mi történik? Bolygóvédelmi gyakorlatot rendelt el az ENSZ a 3I/ATLAS miatt

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Az orosz energia nemzeti érdek

Az idei esztendőben eddig 8,5 millió tonna kőolaj és több mint 7 milliárd köbméter földgáz érkezett Oroszország irányából Magyarországra – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.
Szijjártó PéterOroszországenergetikai együttműködésMagyarország

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter hangsúlyozta: ennek az energiaegyüttműködésnek a fenntartása Magyarország alapvető nemzeti érdeke. Ennek az együttműködésnek a feladása pedig alapvetően ellentétes lenne a magyar nemzeti érdekkel.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Az Oroszországból érkező energiahordozók nélkül a magyar családok energiaszámlái az eddigiek háromszorosára növekednének, nyilvánvalóan ez megengedhetetlen. Ezért továbbra is azon dolgozunk, hogy a Magyarország és Oroszország közötti energetikai együttműködés fennakadások nélkül mehessen tovább.

Mint mondta, a hosszú távú garancia Magyarországon a rezsicsökkentésre a Paksi Atomerőműnek az új blokkjainak a megépítése. Itt most először áll elő egy olyan helyzet az elmúlt évek összevetésében, hogy sem európai, sem amerikai szankciók nem hátráltatják az építkezést, és minden magyarországi engedély is rendelkezésre áll.

Ismertetése szerint 

Pakson gőzerővel zajlik a munka, zajlanak az első betonöntés előkészületei, amelyek menetrend szerint zajlanak, így február 5-énaz első beton döntésére sor kerül, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy felgyorsítsuk az építkezést.

A magyar-orosz energia együttműködése tehát alapvető nemzeti érdek, ennek az együttműködésnek a feladása pedig alapvetően ellentétes lenne magyar nemzeti érdekkel – fogalmazott Szijjártó Péter.

 

