Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Jön Putyin történelmi bejelentése, az egész világ erre vár

Fordulat

Nem kerülhet pólóra és bögrére Orbán Viktor ATV-s firkája – vagy mégis?

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Magyarország a brüsszeli nyomásgyakorlás ellenére sem fogja beengedni az illegális migránsokat

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyarország a brüsszeli nyomásgyakorlás ellenére sem fogja beengedni az illegális migránsokat, s az is fontos, hogy össze kell fogni minden, hasonló állásponton lévő erővel Európában – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szófiában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péterkülgazdasági külügyminisztermigránsmigránspaktumpaktumMagyarország

Szijjártó Péter a bolgár elnökkel folytatott tárgyalása után lényegesnek nevezte Brüsszel megfékezését a migráció tekintetében, mivel szavai szerint „Brüsszel egy új migrációs paktumot akar, azt akarja, hogy illegális migránsok árasszák el Európát”. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Brüsszel azt akarja, hogy Magyarország is migránsokat fogadjon be, s Brüsszel azt akarja, hogy mi még fizessünk is ezért. Mi erre nem vagyunk hajlandók

– szögezte le. Szijjártó Péter kiemelte, hogy össze kell fogni minden olyan politikussal Európában, aki fellép a migráció ellen. 

Egyetértettünk Bulgária elnökével abban is, hogy meg kell védeni Európát, meg kell védeni az európai identitást, a nemzeti identitásokat, ezért távol kell tartani az illegális migránsokat Európától

– fejtette ki. (MTI)

Ennyi atomfegyver van valójában a világban – döbbenetes számok kerültek nyilvánosságra!
Szijjártó Péter tisztázta: eddig kaptunk mentességet a szankciók alól
Volt korrupcióellenes nyomozó vádolja Zelenszkijt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!