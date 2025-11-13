Szijjártó Péter: Magyarország a brüsszeli nyomásgyakorlás ellenére sem fogja beengedni az illegális migránsokat

Szijjártó Péter a bolgár elnökkel folytatott tárgyalása után lényegesnek nevezte Brüsszel megfékezését a migráció tekintetében, mivel szavai szerint „Brüsszel egy új migrációs paktumot akar, azt akarja, hogy illegális migránsok árasszák el Európát”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Brüsszel azt akarja, hogy Magyarország is migránsokat fogadjon be, s Brüsszel azt akarja, hogy mi még fizessünk is ezért. Mi erre nem vagyunk hajlandók

– szögezte le. Szijjártó Péter kiemelte, hogy össze kell fogni minden olyan politikussal Európában, aki fellép a migráció ellen.

Egyetértettünk Bulgária elnökével abban is, hogy meg kell védeni Európát, meg kell védeni az európai identitást, a nemzeti identitásokat, ezért távol kell tartani az illegális migránsokat Európától

– fejtette ki. (MTI)