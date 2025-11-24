Szijjártó Péter: Brüsszel két veszélyes lépésre készül + videó

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be az EU-s külkereskedelmi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján, hogy az Európai Bizottság az utóbbi években súlyos hibákat követett el többek között vámok kivetésével, az energiabeszerzéseket korlátozó intézkedésekkel, szankciókkal, rossz megállapodásokkal, és ezek miatt a kontinens gazdasága ma komoly nehézségekkel néz szembe. Arra is figyelmeztetett, hogy Brüsszel ráadásul most két újabb ártalmas döntésre készül, amelyek közül az egyik a magyar gazdákat, a másik a magyarországi munkahelyeket veszélyezteti.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: AHMET SERDAR ESER / ANADOLU

Először is még idén alá akarják írni, majd gyorsan hatályba is akarják léptetni az EU és a latin-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi egyezményt, amely a jelenlegi formájában fenyegetést jelentene a magyar mezőgazdaságra nézve – tudatta.

Nemcsak arról szól ez a veszély, hogy majd a magyarországi élelmiszerpiacot elárasztják latin-amerikai élelmiszeripari termékek, hanem arról is, hogy a magyar gazdák exportlehetőségei az Európai Unióban visszaszorulnak, tekintettel arra, hogy ez a szabadkereskedelmi megállapodás minden bizonnyal az élelmiszeripari és mezőgazdasági termékek egy jelentősen megnövekedett forgalmát fogja jelenteni Latin-Amerikából az Európai Unióba – húzta alá.

Kértük Brüsszeltől, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás megkötése előtt hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek (…) megvédik az európai, köztük a magyar gazdákat ettől a veszélytől. Azonban az Európai Bizottság egy olyan javaslatot tett, amely a kis tagországok mezőgazdaságát, a kis tagországok gazdáit semmilyen módon nem védi meg

– folytatta.

Az Európai Bizottság ugyanis azokban az esetekben akar csak védintézkedéseket hozni, ha az európai mezőgazdasági termelés 50 százalékát, vagy nagyon vészhelyzet esetén 25 százalékát veszélyeztetheti a megállapodás végrehajtása. A kis tagországok azonban öt százalék alatti részesedéssel bírnak az Európai Unió mezőgazdaságából, így nyilvánvalóan egy ilyen megoldás csak a nagy tagállamok számára jelentene megoldást – tette hozzá.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy Brüsszel központosítani akarja a tagállamok beruházástámogatási döntéseit, amivel gyakorlatilag kiiktatnák a beruházásokért folytatott versenyt az EU-ban.

Gyakorlatilag a korábbi KGST módjára egy központi bizottság itt Brüsszelben megmondaná, hogy mi az a beruházás, ami jöhet Európába, és az melyik európai országba mehet és hogyan, ahelyett, hogy az európai uniós tagországok továbbra is versenyezhetnének ezekért a beruházásokért

– emelte ki.