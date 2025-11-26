Szijjártó Péter: Brüsszel ebbe a helyzetbe akar hozni minket – videó

„Szerbia példája megmutatja, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe akar lökni minket Brüsszel, amikor azt akarja, hogy a mostani két kőolajvezeték helyett csak egy lásson el minket” – hangsúlyozta Szijjártó Péter. Hozzátette: a szomszédos országban a szankciók miatt megszakadt a szállítás, ami komoly nehézségeket okozott a gazdaságnak és a lakosságnak.

Szijjártó Péter figyelmeztetett: Brüsszel tervei komoly veszélyt jelentenek Magyarország energiabiztonságára Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

A miniszter a videóban elmondta, hogy Magyarország természetesen kész segíteni Szerbiának, a szerb embereknek és a gazdaságnak, és a segítség részleteit a mai nap folyamán Belgrádban tisztázzák.

De a mai eset is világosan megmutatja, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe akar hozni minket Brüsszel azzal, hogy a két olajjal minket ellátó csővezeték helyett csak eggyel rendelkezzünk

– tette hozzá.

Szijjártó Péter felhívta a figyelmet, hogy ha csak egy csővezeték látja el az országot, rendkívül könnyen kialakulhat egy olyan kiszolgáltatott helyzet, amely veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát és gazdasági stabilitását. Éppen ezért a magyar kormány minden eszközzel ellenezni fogja a brüsszeli törekvéseket, és ragaszkodik ahhoz, hogy Magyarország két olajvezetékből kapja ellátását. A külgazdasági és külügyminiszter üzenete világos:

Magyarország nem enged az uniós nyomásnak, és mindent megtesz azért, hogy energiabiztonságát garantálja,

miközben támogatja a régió szomszédos országait is, ha azok nehéz helyzetbe kerülnek.

Ezért is megyünk ellene a brüsszeli törekvéseknek

– zárta gondolatait.