Szijjártó Péter a brüsszeli tervekre: Ugyan már! Úgy értem, megbolondultunk? – videó

Ugyan már! Úgy értem, megbolondultunk? Az egész globális média terjeszti a híreket a működéséről ennek a korrupt rendszernek, ennek a háborús maffiának. El kell mondanom, hogy ez a legenyhébb kifejezés, amit használni fogok most. Őrültség, hogy az Európai Bizottság elnöke levelet küld a tagállamoknak, hogy adjanak még száz milliárd eurót Ukrajnánk! – emlékeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Brüsszelben.

Szijjártó Péter a Facebook-oldalán közzétett legújabb videójában így fogalmazott: Ugyan már! Úgy értem, megbolondultunk? Szijjártó Péter határozott hangnemben reagált arra, hogy Brüsszelben szemet hunynak az ukrajnai korrupció felett Fotó: MTI Majd emlékeztetett: Tehát egy háborús maffia, egy korrupt rendszer működik Ukrajnában, és az Európai Bizottság elnöke elnöke még csak meg sem említi ezt a levélben. Ahelyett, hogy leállítaná a kifizetéseket és azonnali pénzügyi elszámolást követelne, további száz milliárd eurót akar küldeni Ukrajnának. Ugyan már, ez őrültség! Ez botrány! – erősítette meg.

