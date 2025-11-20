Szijjártó Péter a brüsszeli tervekre: Ugyan már! Úgy értem, megbolondultunk? – videó

Hírlevél

Rendkívüli

Tragédia

Szijjártó Péter

Ugyan már! Úgy értem, megbolondultunk? Az egész globális média terjeszti a híreket a működéséről ennek a korrupt rendszernek, ennek a háborús maffiának. El kell mondanom, hogy ez a legenyhébb kifejezés, amit használni fogok most. Őrültség, hogy az Európai Bizottság elnöke levelet küld a tagállamoknak, hogy adjanak még száz milliárd eurót Ukrajnánk! – emlékeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Brüsszelben.
Szijjártó PéterBrüsszelmaffiaEurópai Bizottságukrajnai korrupció

Szijjártó Péter a Facebook-oldalán közzétett legújabb videójában így fogalmazott: Ugyan már! Úgy értem, megbolondultunk? 

Szijjártó Péter határozott hangnemben reagált arra, hogy Brüsszelben szemet hunynak az ukrajnai korrupció felett
Szijjártó Péter határozott hangnemben reagált arra, hogy Brüsszelben szemet hunynak az ukrajnai korrupció felett Fotó: MTI

Majd emlékeztetett: Tehát egy háborús maffia, egy korrupt rendszer működik Ukrajnában, és az Európai Bizottság elnöke elnöke még csak meg sem említi ezt a levélben.

Ahelyett, hogy leállítaná a kifizetéseket és azonnali pénzügyi elszámolást követelne, további száz milliárd eurót akar küldeni Ukrajnának. Ugyan már, ez őrültség! Ez botrány! 

– erősítette meg.

