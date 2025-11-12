Szijjártó Péter videóban figyelmeztet – mutatjuk, mire

Szijjártó Péter így kezdte: kibújt a szög a zsákból, előbújtak szépen lassan, mindannyian: Brüsszel, Ukrajna és a Tisza Párt. A tárcavezető emlékeztetett: ők azok, akik vagy lesajnálják, vagy alá akarják ásni, vagy hevesen kritizálják, vagy ki akarják vizsgálni Donald Trump és Orbán Viktor személyes megállapodását. Azt is látjuk, hogy az a magyarországi párt, amely Ukrajnával szövetséges, Brüsszelt pedig kiszolgálja, az mit tenne, ha kormányra kerülne. Az bizony elengedné az energiaárakat, hiszen mindazok, akik kritizálják ezt a megállapodást, azok azt akarják, hogy Magyarországon háromszorosára növekedjenek az energiaárak – hangsúlyozta a bejegyzésben.

Szijjártó Péter figyelmeztet, hogy Brüsszel, Ukrajna és a Tisza Párt is támadja Orbán Viktor és Donald Trump megállapodását Fotó: AFP

Kik akarják? Brüsszel, Ukrajna és a Tisza párt. Mit értünk el Washingtonban? Elértük, hogy Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságban van, és továbbra is a magyar emberek fizetik Európában a legalacsonyabb energiaárakat. Magyarországon az energiaárak karácsonyra, a háromszorosukra emelkedtek volna, ha nem tudta volna Orbán Viktor elérni a megállapodást Washingtonban

– hívta fel a figyelmet.

