Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Magyarország nemet mond Brüsszel újabb vámjavaslatára

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közlése szerint az Európai Bizottság újabb vámemelést készít elő, ezúttal a vasötvözetek uniós importjára. A miniszter Facebook-bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy a javaslat további áremelkedéseket idézne elő, mivel az érintett alapanyagokat számos iparágban felhasználják.
Szijjártó PétervámEurópai BizottságMagyarország

„Brüsszel nem tud lenyugodni: az Európai Bizottság újabb vámokat akar kivetni, ezúttal a vasötvözetek behozatalára. Ezzel újabb áremelkedéseket fognak okozni, mert ezeket az alapanyagokat számos iparágban használják” – írta a közösségi médiában Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter (Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztőség)

Ma reggel a norvég kereskedelmi miniszterrel, Cecilie Myrsethtel folytatott telefonos tárgyaláson is megerősítettem, hogy Magyarország természetesen a javaslat ellen fog ma szavazni, mert a vámok és a szankciók eddig is óriási károkat okoztak az európai gazdaságnak, és nem kell több belőlük!!! 

– írta Szijjártó Péter.

Az Európai Bizottság és annak elnöke, Ursula von der Leyen alkalmatlan a feladata ellátására, itt az ideje a fordulatnak Brüsszelben!!

– zárta bejegyzését.

 

