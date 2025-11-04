Szijjártó Péter: Egy brüsszelita magyar bábkormány hozzájárulna Ukrajna gyorsított EU-tagságához

Szijjártó Péter az Európai Bizottság friss értékelésére reagált, amely szerint Ukrajna jelentős előrelépést vitt véghez a csatlakozási felkészülés terén, és aláhúzta, hogy itt lenne az ideje, hogy a brüsszeli testület is megértse, nem ők fognak dönteni az ország tagságáról, mert a magyar emberek már döntöttek.

Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig hazánk nem járul hozzá Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozásához – jelentette ki Szijjártó Péter

Forrás: Facebook

– A magyar emberek világossá tették, hogy nem akarjuk, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen. És mivel az Európai Unióban egyhangúság kell a tagállamok között a bővítéshez, s mivel Magyarország, a magyar emberek világossá tették, hogy nem támogatják Ukrajna európai uniós tagságát, ezért Ukrajna nem is lesz tagja az Európai Uniónak – hangsúlyozta.

Persze ez mindaddig igaz, amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van. Hiszen ha a brüsszeliek egy bábkormányt tudnak hivatalba ültetni Budapesten, akkor nyilvánvalóan ez a bábkormány hozzájárulna Ukrajna gyorsított uniós tagságához

– folytatta.

Majd kifejtette, hogy ez tragédia lenne Magyarország és az egész EU számára, mert Ukrajna tagságával a háborút behoznák az Európai Unióba.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Brüsszel már elkötelezte és eltökélte magát, hogy háborúba akarja vinni a közösséget azáltal, hogy Ukrajnát felveszik a tagok közé.

Mi ezt nem hagyjuk, mert a magyar emberek nem akarnak háborúba menni. Azonban egy brüsszelita bábkormány, egy Európai Néppártnak lekötelezett Tisza Párttal nyilvánvalóan hozzájárulna az ukránok tagságához, és ezzel háborúba vinnék Európát

– figyelmeztetett. – Mindaddig, amíg nemzeti kormány van, ez nem lesz lehetséges. Ez is a jövő évi választások tétje, hogy engedjük-e, hogy Európát és benne a magyarokat háborúba vigyék vagy sem, és ebből a szempontból az ukránok európai uniós tagsága stratégiai kérdés – összegzett.