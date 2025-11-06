Szijjártó Péter: Új lendületet kaphat a V4-együttműködés

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a cseh politika patrióta fordulata – erről számolt be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A magyar diplomácia vezetője szerint Tomio Okamura megválasztása a cseh parlament elnöki posztjára nemcsak Csehországban, hanem egész Közép-Európában a patrióta erők erősödését jelzi.

Szijjártó Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: NurPhoto/AFP) A Patrióták erősödnek Európában, a V4 pedig újraéled. Szijjártó Péter üdvözölte a cseh fordulatot A cseh parlament új elnöke, Tomio Okamura pártja, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) az elmúlt években következetesen kiállt a nemzeti szuverenitás, a migráció megállítása és a brüsszeli befolyás csökkentése mellett.

