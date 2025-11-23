Szijjártó Péter Donald Tusknak üzent – ezt önnek is látnia kell!

Hírlevél

Rendkívüli

Ezt látnia kell!

béke

Mi a béke mellett állunk, Donald Tusk a háború mellett. Így reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a lengyel miniszterelnök X-platformon közzétett bejegyzésére szombaton.
„Orbán miniszterelnök az Ukrajnának nyújtott valamennyi segély azonnali leállítását követeli. Támogatja továbbá az Ukrajna területi engedményeire és részleges leszerelésére vonatkozó javaslatot. Végülis nem meglepő, hogy Ziobro és Romanowski is Budapesten talált menedéket” – írta Donald Tusk. Szijjártó Péter válaszolt. 

Donald Tusknak üzent Szijjártó Péter
Fotó: AFP

A tárcavezető Tusk szavaira reagálva azt írta: 

Nem meglepő: mi a béke mellett állunk, ők a háború mellett...

 

