Szijjártó Péter Donald Tusknak üzent – ezt önnek is látnia kell!

Mi a béke mellett állunk, Donald Tusk a háború mellett. Így reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a lengyel miniszterelnök X-platformon közzétett bejegyzésére szombaton.

„Orbán miniszterelnök az Ukrajnának nyújtott valamennyi segély azonnali leállítását követeli. Támogatja továbbá az Ukrajna területi engedményeire és részleges leszerelésére vonatkozó javaslatot. Végülis nem meglepő, hogy Ziobro és Romanowski is Budapesten talált menedéket” – írta Donald Tusk. Szijjártó Péter válaszolt. Donald Tusknak üzent Szijjártó Péter

Fotó: AFP A tárcavezető Tusk szavaira reagálva azt írta: Nem meglepő: mi a béke mellett állunk, ők a háború mellett... No surprise: we are pro-peace, they are pro-war… https://t.co/qIJYqHxAaE — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) November 22, 2025

