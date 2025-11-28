Putyin rábólintott: Magyarország megkapta, amiért Orbán Viktor Moszkvába utazott

Ahogy az Origón is beszámoltuk róla, Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel. A magyar kormányfő méltatta az orosz energiaszállítások stabilitását és kiszámíthatóságát, és kifejezte Magyarország érdekeltségét a kétoldalú energetikai együttműködés folytatásában. A tárgyaláson a budapesti békecsúcs is szóba került. Az egyeztetések lezárultával Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élőben jelentkezett Moszkvából.
Szijjártó Péter: Békecsúcs Budapesten + videó
„Tisztelettel köszöntöm önöket otthon. Jó napot! Itt már jó estét Moszkvából, ahol az eredetileg tervezettnél jóval hosszabban tartott a miniszterelnök találkozója Vlagyimir Putyin elnökkel. Egy három és fél órásra nyúlt találkozón vagyunk túl, amelyen orosz részről a külügyminiszter kolléga, Szergej Lavrov; az energiaügyekért felelős miniszterelnök-helyettes, Alexander Novak és az elnök külügyi főtanácsadója, Jurij Jusakov vettek részt” – kezdte videójában Szijjártó Péter.
Mi is négyen voltunk: a miniszterelnök mellett Lázár János miniszter társam és Biró Marcell, a nemzetbiztonsági főtanácsadó alkottuk a delegációt. Hosszú tárgyalás volt, 3 és fél óra, és három dolgot szeretnék most mondani önöknek erről. Az első, hogy amiért jöttünk, az megvan. Azért jöttünk, hogy garantáljuk Magyarország energiaellátásának biztonságát, és örömmel mondhatom önöknek, hogy ez rendben van
– hangsúlyozta.
„Az orosz elnök biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt arról, hogy Oroszország teljesíti a szerződéses kötelezettségeit; mind a földgáz-, mind a kőolajszállítások tekintetében a megállapodott mennyiségek a megállapodott menetrendben megérkeznek Magyarországra. Mind a Barátság kőolajvezeték, mind a Török Áramlat földgázvezeték működése probléma nélküli, így Magyarország energiaellátásának biztonságához és a rezsicsökkentés eredményeinek megvédéséhez szükséges mennyiségű kőolaj és földgáz időben érkezik Magyarországra” – tette hozzá.
A miniszterelnök Washingtonban megállapodott az amerikai elnökkel arról, hogy Magyarország továbbra is vásárolhat Oroszországból energiahordozókat, mert ez alapvető fontosságú
– emelte ki.
Elhárítottuk azt a veszélyt, hogy akár már karácsonyra is a magyar családok energiaszámlái a korábbiaknak a háromszorosára növekedjenek. Megállapodás született arról is, hogy a Paksi Atomerőmű építését jelentős mértékben felgyorsítjuk; minden technikai előkészítés az előzetesen megállapodott menetrendnek megfelelően zajlik, így február 5-én az első beton lekerül a földbe. Ennyi tehát az energiabiztonságról, amiért jöttünk, az megvan” – hangsúlyozta.
Második dolog, amit szeretnék önöknek mondani az az, hogy a miniszterelnök ismételten megerősítette, hogy Magyarország a béke oldalán áll, Magyarországnak a béke az érdeke. Magyarország már eddig is nagyon sokat fizetett egy olyan háborúért, amihez semmi közünk nincsen, ezért azt szeretnénk, hogyha ez a háború minél előbb véget érne. Az orosz elnök pedig biztosított minket arról, hogy ha lesz békecsúcs, akkor az minden kétséget kizáróan Budapesten lesz
– folytatta.
„A harmadik dolog pedig, amit szeretnék mondani, hogy látom, hogy mennyien értetlenkednek emiatt a találkozó miatt, mennyien próbálják azt félreérteni vagy félreértelmezni, nekik csak egy dolgot szeretnék mondani. Magyarország egy szuverén ország. Magyarországnak szuverén külpolitikája van. Egy olyan külpolitika, amely a nemzeti érdekből indul ki, egy olyan olyan külpolitika, amelyben a döntések a nemzeti érdek mentén születnek meg” – hangsúlyozta.
„Magyarország ezen szuverén külpolitikájának keretében egy kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködést folytat Oroszországgal. Egy olyan együttműködést, amely kiegyensúlyozott és egy olyan együttműködést, amely az alapja Magyarország energiabiztonságának, így abban vagyunk érdekeltek, hogy ez az együttműködés Oroszországgal továbbra is a kölcsönös tiszteletre alapuljon, továbbra is kiegyensúlyozott legyen, és a mai találkozó mindehhez hozzájárult. Most köszönöm szépen önöknek a figyelmet, lassan majd indulunk haza. Viszontlátásra!” – zárta.