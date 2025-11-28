Putyin rábólintott: Magyarország megkapta, amiért Orbán Viktor Moszkvába utazott

Ahogy az Origón is beszámoltuk róla, Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel. A magyar kormányfő méltatta az orosz energiaszállítások stabilitását és kiszámíthatóságát, és kifejezte Magyarország érdekeltségét a kétoldalú energetikai együttműködés folytatásában. A tárgyaláson a budapesti békecsúcs is szóba került. Az egyeztetések lezárultával Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élőben jelentkezett Moszkvából.

Az Orbán–Putyin csúcs után Szijjártó Péter élőben számolt be az elért eredményekről

Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

Szijjártó Péter: Békecsúcs Budapesten + videó

„Tisztelettel köszöntöm önöket otthon. Jó napot! Itt már jó estét Moszkvából, ahol az eredetileg tervezettnél jóval hosszabban tartott a miniszterelnök találkozója Vlagyimir Putyin elnökkel. Egy három és fél órásra nyúlt találkozón vagyunk túl, amelyen orosz részről a külügyminiszter kolléga, Szergej Lavrov; az energiaügyekért felelős miniszterelnök-helyettes, Alexander Novak és az elnök külügyi főtanácsadója, Jurij Jusakov vettek részt” – kezdte videójában Szijjártó Péter.

Mi is négyen voltunk: a miniszterelnök mellett Lázár János miniszter társam és Biró Marcell, a nemzetbiztonsági főtanácsadó alkottuk a delegációt. Hosszú tárgyalás volt, 3 és fél óra, és három dolgot szeretnék most mondani önöknek erről. Az első, hogy amiért jöttünk, az megvan. Azért jöttünk, hogy garantáljuk Magyarország energiaellátásának biztonságát, és örömmel mondhatom önöknek, hogy ez rendben van

– hangsúlyozta.

„Az orosz elnök biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt arról, hogy Oroszország teljesíti a szerződéses kötelezettségeit; mind a földgáz-, mind a kőolajszállítások tekintetében a megállapodott mennyiségek a megállapodott menetrendben megérkeznek Magyarországra. Mind a Barátság kőolajvezeték, mind a Török Áramlat földgázvezeték működése probléma nélküli, így Magyarország energiaellátásának biztonságához és a rezsicsökkentés eredményeinek megvédéséhez szükséges mennyiségű kőolaj és földgáz időben érkezik Magyarországra” – tette hozzá.

A miniszterelnök Washingtonban megállapodott az amerikai elnökkel arról, hogy Magyarország továbbra is vásárolhat Oroszországból energiahordozókat, mert ez alapvető fontosságú

– emelte ki.