Szijjártó Péter: A magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni

„Jönnek az álhírek… Figyeljetek” – írta közösségi oldalán megosztott videóbejegyzéséhez Szijjártó Péter. A külgazdasági- és külügyminiszter egyértelművé tette: a szankciók alóli mentesség korlátlan ideig jár Magyarország számára.
Szijjártó Péter videóbejegyzésében úgy fogalmazott: „A miniszterelnök világosan beszélt, megállapodott az amerikai elnökkel, hogy korlátlan időre kaptuk a mentességet a szankciók alól. Tehát a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni, mert a miniszterelnök úr megállapodott az amerikai elnökkel, nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat korlátlan ideig.”
A tárcavezető hozzátette:
Aki ezzel ellentéteset állít, az nem volt ott a tárgyaláson. Sokkal egyszerűbb minket kérdezni, aki ott volt.
Borítókép: Szijjártó Péter a washingtoni sajtótájékoztatón (Fotó: MTI)
