Szijjártó Péter: Magyarország nem cseréli le a biztos energiaellátást a bizonytalanra + videó

A külgazdasági és külügyminiszter válaszolt, ezúttal úgy, hogy azt „az ellenzéki sajtó is megértse”, a videót pedig megosztotta közösségi oldalán is. Szijjártó Péter a magyar energiabiztonság kapcsán hangsúlyozta, hazánk nem kívánja felcserélni a biztosat a bizonytalanra, senki kedvéért.

Szijjártó Péter szerint hazánk nem fogja feladni energiabiztonságát

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Szijjártó Péter a videóban az újságíró kérdésére hangsúlyozta, hogy jelenleg Magyarország energiaellátása stabil, köszönhetően annak a két vezetéknek, amelyek együttesen el tudják látni hazánkat kőolajjal. A külügyminiszter szerint az egyiknek a „mesterséges leválasztása” azonban létrehozna egy olyan helyzetet, amelyben már nem lehetne teljes mértékben ellátni Magyarországot kőolajjal.

Szijjártó Péter a videóban feltette a kérdést: miért kell Magyarországot rászorítani arra, hogy a jelenlegi teljesen stabil alapokon álló, versenyképes ellátását elcserélje valami bizonytalanra?

A külügyminiszter szerint Magyarország más gazdasági érdeke mentén nem fog lemondani az energiabiztonságáról.

Szijjártó Péter egyúttal helyretette az ellenzéki újságírót, aki felvetette, hogy az Európai Unió azért szeretné ha hazánk leválna az orosz energiáról, hogy ne finanszírozzuk a háborút. A külügyminiszter szerint azonban ez nevetséges, hiszen senki nem gondolhatja komolyan, hogy ha Magyarország abbahagyná a olaj és földgáz vásárlást, amely az orosz GDP 0,2 százalékát teszi ki, akkor Ukrajna megnyerhetné a háborút.

Itt számok vannak, a számok pedig nem hazudnak

– fogalmazott a külügyminiszter.