Szijjártó Péter

Szijjártó Péter exkluzív videót osztott meg – ezt látniuk kell!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán osztott meg egy új videót. Szijjártó Péter egy olyan videót posztolt, amin a sajtó érkezése előtti percek láthatóak a Fehér Házban.
Szijjártó PéterOrbán ViktorDonald Trump

A külgazdasági és külügyminiszter egy új, eddig nem látott videót tett közzé a magyar delegáció washingtoni látogatásáról. A Szijjártó Péter által megosztott felvételen Donald Trump amerikai elnök Magyarország és Európa legerősebb emberének nevezi Orbán Viktor miniszterelnököt. 

Szijjártó Péter újabb részleteket osztott meg az Orbán Viktor és Donald Trump közötti találkozóról 
Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szijjártó Péter videójából egy műhelytitok is kiderült, hiszen hallható amint Donald Trump elmondja, miért maga mellett kapott helyet a miniszterelnök. 

Az amerikai elnök szerint eddig rendszerint szemben foglaltak vele helyet a delegációk vezetői, azonban olyankor a vendégeknek hátra kellett fordulnia, ha a sajtónak akartak nyilatkozni. Ez a rendszer egyértelműen jobb – kommentálta az amerikai elnök. 

Donald Trump egyúttal jelezte, nagyon boldog, hogy a magyar delegációt köszöntheti.  

Orbán Viktor elmondta, mitől óvja meg a magyarokat a megállapodás

 

