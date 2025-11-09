Szijjártó Péter exkluzív videót osztott meg – ezt látniuk kell!

A külgazdasági és külügyminiszter egy új, eddig nem látott videót tett közzé a magyar delegáció washingtoni látogatásáról. A Szijjártó Péter által megosztott felvételen Donald Trump amerikai elnök Magyarország és Európa legerősebb emberének nevezi Orbán Viktor miniszterelnököt.

Szijjártó Péter újabb részleteket osztott meg az Orbán Viktor és Donald Trump közötti találkozóról

Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szijjártó Péter videójából egy műhelytitok is kiderült, hiszen hallható amint Donald Trump elmondja, miért maga mellett kapott helyet a miniszterelnök.

Az amerikai elnök szerint eddig rendszerint szemben foglaltak vele helyet a delegációk vezetői, azonban olyankor a vendégeknek hátra kellett fordulnia, ha a sajtónak akartak nyilatkozni. Ez a rendszer egyértelműen jobb – kommentálta az amerikai elnök.