Szoboszlai Dominik anyósa nem bírt magával: hihetetlen, mekkora őrületet okozott

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Ez lesz a legfontosabb találkozó

A külgazdasági és külügyminiszter a washingtoni út előtt a reptérről jelentkezett. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a hatodik Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök közötti találkozó következik, azonban ez lesz az eddigi legfontosabb.
Szijjártó PéterTrump-Orbán-csúcsOrbán ViktorDonald Trump

A külgazdasági és külügyminiszter a Washingtonba indulás előtt posztolt közösségi oldalán. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a mostani, Orbán Viktor és Donald Trump közötti találkozó lesz a legfontosabb.

Szijjártó Péter szerint ez a találkozó lesz a legfontosabb
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Bejegyzésében Szijjártó hangsúlyozta: A veszélyek korában élünk, amelyek feloldásában az amerikai elnöknek és a magyar miniszterelnöknek kulcsszerepe van. A külügyminiszter egyúttal leszögezte: Donald Trump jelenti az egyedüli reményt a békére. 

Mi vagyunk az egyetlenek, akik három és fél éve a béke pártján állunk, Donald Trump pedig az egyedüli reményt jelenti a béke visszatérésére Közép-Európában. Mindemellett Európában jelenleg különösen nagy kihívást jelent az energiaellátás biztosítása, így ebből a szempontból is kulcsfontosságú lesz a holnapi találkozó.

– írta a külügyminiszter. 

 

