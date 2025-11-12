Hírlevél

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter fontos bejelentésre készül

41 perce
Olvasási idő: 1 perc
Szijjártó Péter bejelentette, hogy a Mercedes-Benz Kecskeméten hozza létre első magyarországi kutatás-fejlesztési központját.
Szijjártó PéterMercedes-BenzKecskemét

A külgazdasági és külügyminiszter a forródrótján jelentette be a friss megállapodást.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)
Megállapodtam a Mercedesszel és egy óra múlva be is jelentjük, hogy a vállalat létrehozza első magyarországi kutatás-fejlesztési központját Kecskeméten

– írta a tárcavezető.

A program részeként magyar mérnökök dolgoznak majd a Mercedes legújabb prototípusainak fejlesztésén.

