Szijjártó Péter fontos bejelentésre készül

A külgazdasági és külügyminiszter a forródrótján jelentette be a friss megállapodást.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Megállapodtam a Mercedesszel és egy óra múlva be is jelentjük, hogy a vállalat létrehozza első magyarországi kutatás-fejlesztési központját Kecskeméten

– írta a tárcavezető.

A program részeként magyar mérnökök dolgoznak majd a Mercedes legújabb prototípusainak fejlesztésén.