Szijjártó Péter fontos bejelentésre készül

Szijjártó Péter bejelentette, hogy a Mercedes-Benz Kecskeméten hozza létre első magyarországi kutatás-fejlesztési központját.
A külgazdasági és külügyminiszter a forródrótján jelentette be a friss megállapodást.
Megállapodtam a Mercedesszel és egy óra múlva be is jelentjük, hogy a vállalat létrehozza első magyarországi kutatás-fejlesztési központját Kecskeméten
– írta a tárcavezető.
A program részeként magyar mérnökök dolgoznak majd a Mercedes legújabb prototípusainak fejlesztésén.
