Szijjártó Péter fontos dolgot árult el a kőolajtermékek exportjáról

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal folytatott egyeztetését követően aláhúzta, hogy Magyarország mindig számíthatott Szerbiára az energiaellátása biztosításában, és ezért természetesen Szerbia is számíthat Magyarország támogatására most, amikor kihívásokkal néz szembe ezen a téren.

Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

Hangsúlyozta, hogy hazánk minden rendelkezésre álló eszközzel hozzá fog járulni a szomszédos ország kőolajellátásnak garantálásához, és ennek keretében a Mol kész tovább fokozni a szállítását Szerbiába.

November hónapban a Mol a kétszeresére növelte a beszállítását Szerbiába. Decemberben ezt tovább növeli, így az év utolsó hónapjában 2,5-szeresére növeli a Mol a kőolaj és a kőolajtermékek szállítását

– tudatta.

Ennek kapcsán rámutatott, hogy a vállalat százhalombattai finomítójában történt októberi tűzeset nem érinti az erre vonatkozó terveket.

A Mol a szállítások tekintetében minden hangszeren játszik (…) Közúton, vasúton és a folyami szállítást igénybe véve is folyamatos a szállítás Szerbiába

– tájékoztatott.

Majd arról számolt be, hogy az első vasúti szállítást már lebonyolították, s már készítik elő a másodikat, emellett folyamatos a szállítás a Dunán keresztül is. „Itt javaslatokat tettem miniszter asszonynak arra, hogy milyen intézkedéseket tudna hozni a szerb kormány annak érdekében, hogy még rugalmasabban tudjon eljárni a Mol, még könnyebben és kiszámíthatóbban tudja hozni a kőolajtermékeket” – mondta.

Szijjártó Péter fontosnak nevezte a tanulságok levonását a történtekből, és az egyik ilyen, hogy mindent meg kell tenni azoknak a brüsszeli kezdeményezéseknek a megakadályozása érdekében, amelyek célja bizonyos energiaszállítási útvonalak bezárása, ugyanis ez láthatóan súlyos kihívásokat okoz.

Szavai szerint a másik főbb tanulság, hogy villámgyorsan meg kell építeni a Magyarországot Szerbiával összekötő kőolajvezetéket, és az ehhez szükség strukturális változtatásokról már egyeztettek is a felek.

Készek vagyunk napokon belül meghozni azokat a döntéseket, amelyek nyomán jelentős mértékben felgyorsítjuk a magyar–szerb kőolajvezeték megépítését

– erősítette meg.