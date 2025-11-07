Szijjártó Péter elszólta magát: történelmi nukleáris üzlet készül Amerikával

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán megosztott videóban kifejtette: az elmúlt években Magyarországon folyamatosan beruházási rekordokat döntöttünk, hatalmas gyárak épülnek Magyarországon, több tízezer új munkahelyet hoznak ezek létre. Hozzátette, hogy ezek működéséhez egyre több elektromos áramra van szükség, és ha azt a kérdést tesszük fel, hogy hosszú távon megbízhatóan, stabilan, olcsón, a környezetet kímélő módon hogyan lehet előállítani az áramot, akkor itt a nukleáris energia jelenti a megoldást, ezért kulcskérdés Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés eredményeinek megvédése szempontjából, hogy Magyarországon a nukleáris energiához kapcsolódó kapacitásokat növelni tudjuk.
Ahhoz, hogy növelni tudjuk a nukleáris kapacitásokat, több fűtőelemre, nukleáris fűtőelemre van szükség. Ezért a meglévő beszállítói kapcsolatok fenntartása mellett a magyar energiatörténetben valaha először amerikai nukleáris fűtőelemeket is fogunk vásárolni emellett
– emelte ki.
Majd hozzátette: fontos, hogy az elhasznált nukleáris fűtőelemeket biztonságosan tároljuk, hogy azok ne lehessenek ártalmasak a környezetre, az egészségre. Itt az elérhető legmodernebb amerikai technológiát vesszük meg, így lehetővé válik, hogy a paksi atomerőműből ki se kelljen hozni az elhasznált fűtőelemeket és ott lehessen őket biztonságosan tárolni. Tájékoztatása szerint egy új technológia jelent meg a világban, a kis moduláris nukleáris erőművek, tehát nem olyan hatalmas atomerőműveket kell ezután építeni, mint mondjuk a paksi, hanem kis, mondjuk egy futballpályányi méretű területen is el fog férni egy-egy nukleáris erőmű, ami nyilván kisebb kapacitással rendelkezik majd, de képes egy-egy nagyobb iparterület vagy város energiaellátását megteremteni – magyarázta.
Mint elmondta, olyan technológiákról van szó, „amelyeket le lehet tenni, meg lehet építeni egy-egy iparterület mellé”, ami az ország energiaellátása és versenyképessége szempontjából is meghatározó lehet.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a tárgyalások három fő területre összpontosítanak: „a nukleáris fűtőelemekre, az elhasznált fűtőelemek megfelelő tárolására és a kis nukleáris erőművekre”. Hozzátette: e kérdésekben már sikerült megállapodásra jutni, és holnap egy nagy kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást írnak alá.
Marco Rubio külügyminiszter kollégával írjuk alá ezt a megállapodást, és ez egy teljesen új dimenzióval, egy nukleáris együttműködési dimenzióval bővíti a magyar–amerikai kapcsolatokat
– emelte ki Szijjártó Péter.
Szijjártó Péter elmondta, hogy a Paks II. beruházást korábban politikai indíttatásból érintették amerikai szankciók, amelyek az építkezés menetét is hátráltatták. Mint fogalmazott, „a helyzet az, hogy a Paksi Atomerőmű, az új Paksi Atomerőmű, tehát a Paks II. erőmű építését a Biden-kormány politikai bosszú miatt helyezte szankciós listára.” A miniszter felidézte, hogy ez az időszak még az amerikai elnökváltás idejére esett: akkor már kikaptak az elnökválasztáson, de még nem Trump elnök úr volt az elnök.
Abban az átmeneti időszakban politikai bosszúból a paksi építkezést feltették a szankciós listára
– mondta.
Hozzátette, hogy a döntés következményeként hónapokra le kellett állítani az építkezést. „Aztán idén nyáron a Trump-kormány levette a paksi építkezést a szankciós listáról. Ez a mentesség most decemberig hatályos” – tette hozzá Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, hogy a magyar fél bízik a szankciós mentesség meghosszabbításában is. Mint mondta, „remélem, hogy a holnapi napon meg tudunk állapodni arról, vagy ígéretet kapunk arra, hogy a paksi bővítésre vonatkozó szankciós mentességet meghosszabbítja az amerikai kormány.”
Erre jó reményünk van, hiszen ha már egyszer mentességet adtak, akkor miért ne adnának újra?
Kifejtette, hogy újdonság, hogy amerikai vállalati részvétel is megjelent a paksi beruházásban, ugyanis a paksi építkezés digitalizálását egy három cégből álló nemzetközi konzorcium végzi, és ott a három cégből egy ausztrál és egy magyar mellett egy amerikai, az IBM van, tehát most már elmondhatjuk azt is, hogy valódi amerikai vállalati részvétel is van a paksi új atomerőművi blokkok építésében.
Szijjártó Péter: A mostani a hatodik találkozó Orbán Viktor és Trump között
A miniszter emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök mostani találkozója már a hatodik alkalom lesz, amikor a két vezető személyesen egyeztet. Mint mondta, „a legutóbbi, ami itt volt a Fehér Házban, az 2019-ben volt, tehát hat éve.” A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, hogy Trump távozása után a magyar–amerikai kapcsolatok rendkívül nehéz helyzetbe kerültek. „Miután Trump elnök úr elhagyta a hivatalt, a magyar–amerikai kapcsolatrendszer borzasztó állapotba került” – fogalmazott.
Ugye a Biden-kormány politikai szankciókat léptetett életbe velünk szemben, blokkolták a védelmi ipari együttműködést, kivágtak minket a vízummentességi programból, aztán minden megváltozott Donald Trump hivatalba lépésével.
A miniszter szerint a találkozónak kiemelt jelentősége lesz az energiaellátás biztonsága szempontjából is. Mint fogalmazott, „itt egy nagyon fontos kérdés lesz, ahol ezt a jó együttműködést, a jó kapcsolatot, a két vezető közötti barátságot kamatoztatni kell.” Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország számára létfontosságú, hogy semmilyen jogi akadály ne gátolja az energiaellátáshoz szükséges beszerzéseket.
Fontos, hogy az amerikaiak mentességet adjanak Magyarországnak a szankciók alól a kőolaj- és földgázbeszerzés esetében.
Aláhúzta, hogyha az Oroszországból származó energiahordozók beszerzését ellehetetlenítik, akkor az veszélybe sodorja Magyarország energiaellátásának biztonságát, és mindenképpen drámai módon megemeli az energiaárakat Magyarországon.
Mi azt szeretnénk, hogyha Magyarország energiaellátása biztos lábakon állna, és továbbra is a magyar emberek, a magyar családok fizessék a legalacsonyabb rezsiköltségeket Európában, de a legfontosabb az az energiaellátás biztonsága. És őszintén remélem, hogy a holnapi napon az ehhez szükséges megállapodásokat meg fogjuk tudni kötni.