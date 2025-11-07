Szijjártó Péter elszólta magát: történelmi nukleáris üzlet készül Amerikával

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán megosztott videóban kifejtette: az elmúlt években Magyarországon folyamatosan beruházási rekordokat döntöttünk, hatalmas gyárak épülnek Magyarországon, több tízezer új munkahelyet hoznak ezek létre. Hozzátette, hogy ezek működéséhez egyre több elektromos áramra van szükség, és ha azt a kérdést tesszük fel, hogy hosszú távon megbízhatóan, stabilan, olcsón, a környezetet kímélő módon hogyan lehet előállítani az áramot, akkor itt a nukleáris energia jelenti a megoldást, ezért kulcskérdés Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés eredményeinek megvédése szempontjából, hogy Magyarországon a nukleáris energiához kapcsolódó kapacitásokat növelni tudjuk.

Szijjártó Péter fontos részleteket közölt a mai csúcstalálkozó témáiról és azok jelentőségéről Fotó: AFP

Ahhoz, hogy növelni tudjuk a nukleáris kapacitásokat, több fűtőelemre, nukleáris fűtőelemre van szükség. Ezért a meglévő beszállítói kapcsolatok fenntartása mellett a magyar energiatörténetben valaha először amerikai nukleáris fűtőelemeket is fogunk vásárolni emellett

– emelte ki.

Majd hozzátette: fontos, hogy az elhasznált nukleáris fűtőelemeket biztonságosan tároljuk, hogy azok ne lehessenek ártalmasak a környezetre, az egészségre. Itt az elérhető legmodernebb amerikai technológiát vesszük meg, így lehetővé válik, hogy a paksi atomerőműből ki se kelljen hozni az elhasznált fűtőelemeket és ott lehessen őket biztonságosan tárolni. Tájékoztatása szerint egy új technológia jelent meg a világban, a kis moduláris nukleáris erőművek, tehát nem olyan hatalmas atomerőműveket kell ezután építeni, mint mondjuk a paksi, hanem kis, mondjuk egy futballpályányi méretű területen is el fog férni egy-egy nukleáris erőmű, ami nyilván kisebb kapacitással rendelkezik majd, de képes egy-egy nagyobb iparterület vagy város energiaellátását megteremteni – magyarázta.

Mint elmondta, olyan technológiákról van szó, „amelyeket le lehet tenni, meg lehet építeni egy-egy iparterület mellé”, ami az ország energiaellátása és versenyképessége szempontjából is meghatározó lehet.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a tárgyalások három fő területre összpontosítanak: „a nukleáris fűtőelemekre, az elhasznált fűtőelemek megfelelő tárolására és a kis nukleáris erőművekre”. Hozzátette: e kérdésekben már sikerült megállapodásra jutni, és holnap egy nagy kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást írnak alá.

Marco Rubio külügyminiszter kollégával írjuk alá ezt a megállapodást, és ez egy teljesen új dimenzióval, egy nukleáris együttműködési dimenzióval bővíti a magyar–amerikai kapcsolatokat

– emelte ki Szijjártó Péter.