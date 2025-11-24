Szijjártó Péter: Háborúpártiak, most kell letekerni magatokat + videó

Hatalmas lehetőséget jelent az amerikai béketerv – hangsúlyozta videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint aki a békemegállapodás ellen dolgozik, az igazából Európa ellen is dolgozik (Fotó: AFP)

Ez a béketerv, ez egy hatalmas lehetőség arra, hogy végre a béke visszatérjen Közép-Európába. Ennél jobb nem lesz, mert a helyzet minden egyes nappal romlik. Romlik az eszkalációs veszély szempontjából, romlik Európa biztonsága szempontjából, romlik gazdasági szempontból, romlik humanitárius szempontból, és romlik Ukrajna területi integritásának szempontjából is

– emelte ki a tárcavezető.

„Emberiességi és józan észre alapuló szempontok alapján is, hogyha az európaiak aláássák ezt a békemegállapodást, akkor a helyzet csak rosszabb lesz”

– hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter.

„Rosszabb lesz, mert a háború kiterjedésének veszélye ott lesz minden nap, mert még több ember hal meg, még nagyobb lesz a pusztítás, és még inkább ássák alá az európai gazdaságot és az európai biztonsági rendszert” – fogalmazott.

Mindaz, aki a békemegállapodás ellen dolgozik, az igazából Európa ellen is dolgozik

– szögezte le.

„Minden európai politikusnak, Brüsszeltől, Varsón át Vilniusig, mind az emberiesség, mind a józan ész szempontjait figyelembe véve egyetlen elfogadható magatartása lenne, ez pedig az, hogy feltétel nélkül, teljes erővel támogatni kell az amerikaiak béketörekvéseit és ezt a 28 pontos béketervet” – zárta videóját a külügyminiszter.