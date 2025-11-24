Hírlevél

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Harc a tanácsteremben, itt tartunk most + videó

38 perce
Szijjártó Péter szerint Brüsszel két olyan döntésre készül, amely közvetlenül veszélyezteti a magyar gazdákat és a magyar gazdaság érdekeit: az EU–Latin-Amerika szabadkereskedelmi megállapodás elfogadására, valamint a tagállami beruházástámogatási döntések brüsszeli központosítására. A külügyminiszter videójában hangsúlyozta: a magyar kormány nem engedi, hogy külföldi agrártermékek árasszák el a hazai piacot, és hogy uniós bürokraták döntsenek a beruházások sorsáról.
„Brüsszel most két újabb veszélyes döntésre készül, amely egyrészt a magyar gazdákat, másrészt pedig magyar ügyeket veszélyeztet. Brüsszel hatályba akarja léptetni az Európai Unió és a Latin-Amerikai országok közötti szabadkereskedelmi megállapodást” – kezdte legújabb videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Nem csak arról szól ez a veszély, hogy majd a magyarországi élelmiszerpiacot elárasztják az amerikai mezőgazdasági élelmiszeripari termékek, hanem arról is, hogy a magyar gazdák magyar mezőgazdasági export lehetőségei az Európai Unió országaiba visszaszorulnak. A másik, a munkahelyeket veszélyeztető döntés, itt fejükbe vették a bürokraták, hogy Brüsszelbe fogják összpontosítani a tagállamok beruházás támogatási döntéseit

 – tette hozzá. 

„Magyarországon a gazdasági semlegességnek is józan észrevételi stratégia, ami az alacsony adókkal, a képzett munkaerővel, versenyképes oktatási rendszerrel száll be a nemzetközi beruházási versenybe, az nagyon sikeres. És nem engedjük, hogy ezt Brüsszelből letörjék, és egyfajta ilyen KGST típusú központosított rendszerrel döntsék el, hogy Európában hova mehet beruházás, vagy hova nem” – hangsúlyozta.

Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig nem engedjük, hogy Dél-Amerikából származó mezőgazdasági termékekkel elárasszák Magyarország élelmiszerpiacát, és hogy Brüsszel döntse el, hogy egy beruházás itt Európában melyik országba megy, vagy melyikbe nem

 – zárta.

