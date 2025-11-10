Szijjártó Péter az Igazság órájában: A nemzetközi mainstream média felvállaltan küzd a patrióta politikusok ellen

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Igazság órája című műsorban a Józan ész Youtube-csatornán számolt be Németh Balázsnak a washingtoni tárgyalásokról.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A miniszter a beszélgetés elején a BBC botránya kapcsán elmondta, ebben nincs sok újdonságérzés, hiszen a nemzetközi mainstream média felvállaltan küzd a patrióta politikusok ellen.

A nemzetközi mainstream média soha nem válogatott az eszközökben. A nemzetközi mainstream média önmaga számára minden manipulációt, átverést és álhírgyártást elfogadhatónak tart akkor, amikor jobboldali vagy patrióta politikusokkal kell szembenézni

– fogalmazott.

Emlékeztetett, a nemzetközi mainstream média szinte szó szerinti leiratot közölt egy olyan Trump–Orbán telefonbeszélgetésről, ami nem történt meg, és ezért mind a mai napig nem kértek elnézést.

Szijjártó Péter szerint a BBC esetében most egy véletlenszerű beismerés történt. – Itt annyira túltolták, hogy muszáj volt személyi konzekvenciákat levonni, de ne csináljunk úgy, mintha ez egy egyszeri alkalom lett volna, ne csináljunk úgy, mintha a nemzetközi mainstream média nem pont így működne – mondta.

A műsorban Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy a globális mainstream politikai és médiaelit akkor minősíti szabadnak egy ország médiarendszerét, hogyha abban legalább 95 százalékban a mainstream média dominált. – Tehát hogyha 5 százaléknál nagyobb részesedése van a patrióta, nem mainstream médiumoknak, akkor az onnantól kezdve már egy nem szabad médiavilágnak minősül.

Ez mutatja az egésznek a képmutatását, és azt, hogy teljesen fölösleges foglalkozni a mainstream médiával, időpocsékolás szerintem – jegyezte meg.

A washingtoni tárgyalásokról szólva Szijjártó Péter kiemelte:

A tét az volt, hogy a szankciók miatt karácsonyra az energiaárak megemelkednek-e háromszorosukra, vagy sem.

– A miniszterelnök elérte azt, hogy Magyarországon a magyar emberek karácsonyra ne a mostani energiaárak háromszorosát fizessék, hanem megmaradjanak Európa legalacsonyabb lakossági energiaárai. A magyar családok továbbra is a legalacsonyabb energiaárat fizetik Európában. Ezt el kellett érni. Mindenki, aki ez ellen dolgozott, mindenki, aki most azt próbálja sugallani, hogy ez nem történt meg, vagy nem úgy történt meg, Magyarország ellendrukkere. Magyarország rosszakarója – fejtette ki Szijjártó Péter, és hozzátette: Azok a politikusok, azok a magyarországi újságírók és azok a külföldi újságírók, akik azért hajtottak, azért szurkoltak, azt a kontextust próbálták a cikkeikkel, a nyilatkozataikkal előállítani, hogy ez egy sikertelen csúcstalálkozó legyen, azok Magyarország ellendrukkerei, Magyarország rosszakarói.

Ha ezek az emberek határozták volna meg, hogy mi lett volna a végeredménye az Orbán Trump-találkozónak, akkor karácsonyra háromszor annyit kéne fizetni az energiáért. Milyen nagy szerencse, hogy Orbán Viktor ült az asztalnál, és nem azok a politikusok, akik Magyarország ellen szurkolnak. Milyen szerencse, hogy Orbán Viktor és Donald Trump megállapodásán múlt, hogy mi lesz a végeredmény és nem a nemzetközi, meg a magyar mainstream média tudósításain

– jegyezte meg a tárcavezető.