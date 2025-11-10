Szijjártó Péter az Igazság órájában: A nemzetközi mainstream média felvállaltan küzd a patrióta politikusok ellen

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Igazság órája című műsorban a Józan ész Youtube-csatornán számolt be Németh Balázsnak a washingtoni tárgyalásokról.
A miniszter a beszélgetés elején a BBC botránya kapcsán elmondta, ebben nincs sok újdonságérzés, hiszen a nemzetközi mainstream média felvállaltan küzd a patrióta politikusok ellen.
A nemzetközi mainstream média soha nem válogatott az eszközökben. A nemzetközi mainstream média önmaga számára minden manipulációt, átverést és álhírgyártást elfogadhatónak tart akkor, amikor jobboldali vagy patrióta politikusokkal kell szembenézni
– fogalmazott.
Emlékeztetett, a nemzetközi mainstream média szinte szó szerinti leiratot közölt egy olyan Trump–Orbán telefonbeszélgetésről, ami nem történt meg, és ezért mind a mai napig nem kértek elnézést.
Szijjártó Péter szerint a BBC esetében most egy véletlenszerű beismerés történt. – Itt annyira túltolták, hogy muszáj volt személyi konzekvenciákat levonni, de ne csináljunk úgy, mintha ez egy egyszeri alkalom lett volna, ne csináljunk úgy, mintha a nemzetközi mainstream média nem pont így működne – mondta.
A műsorban Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy a globális mainstream politikai és médiaelit akkor minősíti szabadnak egy ország médiarendszerét, hogyha abban legalább 95 százalékban a mainstream média dominált. – Tehát hogyha 5 százaléknál nagyobb részesedése van a patrióta, nem mainstream médiumoknak, akkor az onnantól kezdve már egy nem szabad médiavilágnak minősül.
Ez mutatja az egésznek a képmutatását, és azt, hogy teljesen fölösleges foglalkozni a mainstream médiával, időpocsékolás szerintem – jegyezte meg.
A washingtoni tárgyalásokról szólva Szijjártó Péter kiemelte:
A tét az volt, hogy a szankciók miatt karácsonyra az energiaárak megemelkednek-e háromszorosukra, vagy sem.
– A miniszterelnök elérte azt, hogy Magyarországon a magyar emberek karácsonyra ne a mostani energiaárak háromszorosát fizessék, hanem megmaradjanak Európa legalacsonyabb lakossági energiaárai. A magyar családok továbbra is a legalacsonyabb energiaárat fizetik Európában. Ezt el kellett érni. Mindenki, aki ez ellen dolgozott, mindenki, aki most azt próbálja sugallani, hogy ez nem történt meg, vagy nem úgy történt meg, Magyarország ellendrukkere. Magyarország rosszakarója – fejtette ki Szijjártó Péter, és hozzátette: Azok a politikusok, azok a magyarországi újságírók és azok a külföldi újságírók, akik azért hajtottak, azért szurkoltak, azt a kontextust próbálták a cikkeikkel, a nyilatkozataikkal előállítani, hogy ez egy sikertelen csúcstalálkozó legyen, azok Magyarország ellendrukkerei, Magyarország rosszakarói.
Ha ezek az emberek határozták volna meg, hogy mi lett volna a végeredménye az Orbán Trump-találkozónak, akkor karácsonyra háromszor annyit kéne fizetni az energiáért. Milyen nagy szerencse, hogy Orbán Viktor ült az asztalnál, és nem azok a politikusok, akik Magyarország ellen szurkolnak. Milyen szerencse, hogy Orbán Viktor és Donald Trump megállapodásán múlt, hogy mi lesz a végeredmény és nem a nemzetközi, meg a magyar mainstream média tudósításain
– jegyezte meg a tárcavezető.
Az amerikai, orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók alóli mentesség kapcsán Szijjártó Péter azt is elmondta, ezzel kapcsolatban is terjednek az álhírek.
Olvasom én ezeket az álhíreket itt – ugye a klasszikus forrás: névtelen diplomata, nem tudom én milyen folyosóról – hogy akkor most ez a mentesség mennyi idő lesz. Elindultunk onnan, hogy nincs is mentesség. Aztán azt már nem lehetett mondani, mert teljesen egyértelmű volt, hogy van, akkor most azt mondják, hogy egy évre korlátozott időszakra szól. Ilyen szóba se került a találkozón
– jegyezte meg a külügyminiszter. Ugyanakkor hozzátette, amíg az Egyesült Államok elnökét Donald Trumpnak, Magyarország miniszterelnökét pedig Orbán Viktornak hívják, ez a megállapodás egészen biztosan érvényben lesz.
Donald Trump a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón egyértelműen kijelentette, hogy Orbán Viktort támogatja a közelgő választáson is, és nem tudja, hogy ki az ellenfele (vagyis Magyar Péter). Ennek kapcsán Szijjártó Péter megjegyezte:
Gondoljunk bele, ha odamegy egy olyan ember, akinek fogalma sincs a nemzetközi politikáról, akiről Donald Trump is azt mondja, hogy nem tudja, hogy kicsoda, vajon milyen megállapodást tudna elérni ilyen kérdésekben. Hát meg se hívnák oda, itt kezdődik, be se engednék oda. Szóba se állnának vele. Tehát lehet itt kukorékolni, lehet hülyeségeket beszélni, lehet szaladgálni Brüsszelben Manfred Weberhez meg Ursula von der Leyenhez, de aki nem tényező a nemzetközi politikában, az nem tud elérni semmit.
Hozzátette, azt sem tudja, miért „hisztiznek” azon, hogy egy évre szól-e a mentesség, vagy többre, hiszen ők ha tehetnék azonnal azt próbálnák elérni, hogy Magyarország szakadjon le az orosz energiáról. Akkor is, ha így ezer forint lenne a benzin és háromszorosak az energiaárak. Kiskakastól kezdve egészen a HVG újságírójáig – tette hozzá.
Szijjártó Péter emlékeztetett, ezek az újságírók, politikusok 15 éven keresztül azt híresztelték, hogy Magyarország elszigetelte magát. Mit jelent az elszigeteltség? A világ első számú szuperhatalmának elnöke igaz barátjának tartja, igaz barátjának nevezi, és igaz barátjaként kezeli Magyarország miniszterelnökét. Magyarország miniszterelnöke egy olyan megállapodást tudott megkötni Washingtonban, amit az Európai Unió minden eszközzel gáncsolni kívánt, de Orbán Viktor elég erős vezető, elég erős személy ahhoz, hogy az óriási brüsszeli ellenszéllel szemben is Washingtonban meg tudta védeni a magyar emberek érdekét.
Gondoljunk bele, ha egy ilyen pehelysúlyú odamegy. Ursula von der Leyennel is felmosta a padlót Donald Trump, mert egy olyan megállapodást kényszerített rá az Európai Bizottság elnökére, ami amerikai szempontból fantasztikus, az európai szempontból pedig szégyenletes. Ha Ursula von Der Leyennel felmosta a padlót, akkor ha egy könnyűsúlyú kiskakas lett volna a tárgyalópartner, mi történt volna? Csak azt akarom mondani, hogy lehet hülyéskedni, lehet mémeket gyártani. Lehet napi 15 bejegyzést kiírni a Facebookra. De a nemzetközi politika az komoly dolog. Ott a nagyfiúk vannak a színpadon. És ott nem az számít, hogy tudsz-e 15 Facebook bejegyzést írni egy nap alatt
– fejtette ki Szijjártó Péter.
Brüsszelről szólva a külügyminiszter arról is beszélt, hogy az Orbán–Trump megállapodás azt is megmutatta, hogy Ursula von der Leyen és társai teljesen alkalmatlanok a feladatukra.
Mert odament a miniszterelnök és kötött egy olyan megállapodást, ami kölcsönösen előnyös. Jó az Egyesült Államoknak és jó Magyarországnak. Ursula von der Leyennel olyan megállapodást kötött, ami jó az Egyesült Államoknak és botrányosan tragikusan rossz az európaiaknak
– emelte ki.
Annak kapcsán, hogy Magyar Péter szerint nem történt érdemi döntés a washingtoni találkozón, Szijjártó Péter megjegyezte, „nem tudom, hogy ember hogy fordulhat ki így magából”.
Két és fél éve ott ült a Fidesz rendezvényén az első sorban. Ő tapsolt a miniszterelnöknek. És oda volt, kicsinálta idegileg a rendezvényszervezőket, hogy neki ott kell lennie legelől. Akkor most miről beszélünk? Ki ez az ember? Milyen személyisége lehet egy ilyen embernek? Most amit mondott, az szerintem nem érdekes, mert látszik, hogy fogalma sincs, nyilván nem volt ott, és reméljük soha nem is lesz ott, mert nagyon nagy baj lenne. A lényeg az, hogy ő biztosan nem tudta volna elérni azt, hogy a magyar emberek energiaszámlája ne növekedjen háromszorosára, és azért nem tudta volna elérni, mert láthattuk, ahogy az amerikai elnök jelezte, hogy fogalma sincs, hogy ki az a másik ember
– tette hozzá és arról is beszélt, Magyar Péter Brüsszel kezében van. – Brüsszel akadályozza, hogy Magyarországon vele szemben jogi eljárások induljanak meg, és azért akadályozza, mert cserébe ez az ember átadná Magyarországot a brüsszeli érdekeknek – fogalmazott.
Brüsszel akadályozza Magyarországon jogi eljárások lefolytatását ezzel az emberrel szemben, aki azt mondta, hogy ő soha nem bújna mentelmi jog mögé, meg a mentelmi jogot fel kell számolni. Ezt az embert jelenleg Brüsszel védi a mentelmi jogával, a magyarországi jogi eljárásokkal szemben. És ennek az embernek ezért cserébe teljesíteni kell. Át kell játszani Magyarországot Brüsszel kezébe. Egy ember, aki a saját támogatóinak adatbázisát ukránokkal csináltatja meg. Miről beszélünk?
– tette fel a kérdést. A Tisza adatszivárgási botránya kapcsán pedig kijelentette, ukránok 200 ezer magyar ember adataihoz jutottak hozzá.
Ukránok nyíltan, gátlástalanul és szégyentelenül innentől kezdve 200 ezer magyar emberen keresztül befolyásolni tudják a Magyarország jövőjéről szóló döntéseket. Botrány. Ez a magyar szuverenitás elleni legdurvább támadás az elmúlt években. És akik ennek a felelősei, azoknak számot kell adni arról, hogy ezt miért tették. Miért árulták ki Magyarország szuverenitását? Miért kellett ukrán részvétellel 200 vagy 200 ezer magyar ember adatbázisát elkészíteni. Miért kellett ukránok kezére játszani 200 ezer magyar ember adatait?
– fogalmazott.