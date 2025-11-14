A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Hungary Helps projektátadó ünnepségén közölte, hogy Magyarország büszke ezeréves keresztény államiságára, és ekként különös felelősséget érez az üldöztetésnek kitett keresztények iránt világszerte. Méltatta a libanoni katolikus közösséget, amelynek a szavai szerint rendkívül fontos szerepe van a helyi társadalomban, hiszen iskoláik, kórházaik és szociális intézményeik mindenki előtt nyitva állnak, vallási hovatartozástól függetlenül. Tudatta, hogy Magyarország ezért lehetőségeihez mérten hozzá is járul ezen tevékenységhez, az elmúlt években 41 projektet valósítottak meg az országban csaknem 20 millió dollár értékben, egyebek között részt vettek 63 templom újjáépítésében is.

Szijjártó Péter: Húsz katolikus iskola modernizációját támogatta a magyar kormány Libanonban Fotó: KKM / MTI

„Most pedig történelmi jelentőségű eseményhez érkeztünk el, együttműködésben Magyarország egyik vezető HR-szolgáltató vállalata, a Prohuman, a Hungary Helps Ügynökség és a libanoni katolikus iskolák tanácsa között. És ennek keretében a legmodernebb, csúcstechnológiás oktatási eszközöket biztosítjuk csaknem háromezer diáknak húsz libanoni katolikus iskolában, több mint száz tanár kiképzésével, akik majd továbbadják a tudásukat” – jelentette be.

Hisszük, hogy az oktatás javítása szebb jövőt hoz, hozzájárul a térség hosszú távú fejlődéséhez, erősíti a társadalmi stabilitást, és – talán ez a legfontosabb – lehetővé teszi, hogy önök erősek maradjanak, és a közösségeik tovább éljenek, ahogy már évszázadok vagy még annál is régebb óta teszik

– sorolta.

„És a Maker's Red Box módszer révén biztosítjuk, hogy a katolikus iskolák tanulói a legversenyképesebb tudáshoz jussanak hozzá, és ezzel itt helyben járuljanak hozzá az ország sikeréhez” – tette hozzá.

Reméljük és hisszük, hogy mindazok a diákok, akik ebben az iskolában és Libanon katolikus iskoláiban tanulnak, előmozdítói lesznek országuk sikerének, és elősegítik a különböző hátterű közösségek békés együttélését

– fogalmazott. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy emellett továbbra is évi ötven libanoni hallgató tanulhat ösztöndíjjal magyarországi egyetemeken, és a program népszerűségét jól mutatja a többszörös túljelentkezés.

Valamint leszögezte, hogy a magyar kormány továbbra is elkötelezett a libanoni keresztény közösségek támogatása mellett, hogy sikeresek lehessenek ott, ahol évezredek óta otthon vannak.

„Meggyőződésem, hogy a keresztény és a katolikus közösségek megerősítése Libanonban hozzájárul a globális biztonsághoz” – vélekedett. A miniszter végül arra is kitért, hogy Magyarország valódi szövetségesének tekinti Libanont, és az ilyen kapcsolatok napjainkban, a veszélyek korában különösképpen felértékelődtek, ugyanis a világ tele van feszültségekkel és fegyveres konfliktusokkal, ami alól a Közel-Kelet pláne nem kivétel.

Kijelentette, hogy a térségben élőknek is joguk van a biztonságos, terrortámadásoktól mentes élethez, és ezért a magyar kormány minden olyan kezdeményezést támogat, amely ezt elősegíti.

„Elkötelezettek vagyunk minden olyan törekvés mellett, amely hozzájárul Libanon stabilitásához, ami pedig az egész térség stabilitásának egyik előfeltétele (…) Ezért támogatjuk például a szíriai menekültek hazatérését célzó törekvéseket vagy a libanoni fegyveres erők pénzügyi támogatását, hogy biztosítani lehessen az állam stabilitását, ahogyan a Libanon és az Európai Unió közötti együttműködést is. És ezért teszünk meg mindent annak érdekében, hogy támogassuk a régió keresztény közösségeit” – összegzett.