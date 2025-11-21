Szijjártó Péter kemény üzenete Brüsszelnek

Szijjártó Péter közölte: Az indiai- és a csendes-óceáni térség a világ egyik legdinamikusabban fejlődő régiója, ahol nagyra becsülik az őszinte, józan észre alapuló, kölcsönös tiszteletet mutató magyar hozzáállást. Ezt bizonyítják a folyamatos kereskedelmi rekordok és a magyarországi ösztöndíjra jelentkező fiatalok egyre nagyobb száma.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (k) a a kormánypártok országjárása keretében rendezett pódiumbeszélgetést megelőző sajtótájékoztatóján, mellette Vargha Tamás, a térség fideszes országgyűlési képviselője (j) és Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester (b) Székesfehérváron, a MET Arénában 2025. november 19-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Pakisztánból csak az idén 17 ezren jelentkeztek magyarországi ösztöndíjra, közben a MOL egyik legjelentősebb külföldi több százmilliós befektetésével az ország második legnagyobb kőolaj kitermelője lett. Szijjártó Péter hozzáfűzte:

Ma aláírtuk az ösztöndíj-megállapodás meghosszabbítását és megállapodtunk az illegális migráció elleni közös küzdelem erősítéséről, a terrorizmussal és a szélsőséges ideológiákkal szembeni fellépés összehangolásáról.

A külügyminiszter szerint Indonézia az „új” felemelkedő világ legjelentősebb képviselője, mellyel kereskedelmi forgalmunkat másfélszeresére növeltük és kétezer indonéz fiatal adott be pályázatot magyarországi ösztöndíjprogramra. Indonézia támogatott minket abban, hogy csatlakozhassunk a Délkelet-ázsiai Barátsági és Együttműködési Szerződés munkájához, ők pedig beadták tagfelvételi kérelmüket az OECD-hez, aminek Magyarország elkötelezett támogatója.

A Maldív-szigetekkel korábban aláírt gazdasági megállapodás nyomán most létrejön a két ország között a gazdasági vegyes bizottság, melynek segítségével kölcsönösen fellendülnek az egymás országaiba irányuló beruházások.

Az indiai- és csendes-óceáni országokkal való együttműködésnek különös jelentősége van.

Most, amikor a nemzetközi liberális mainstream mindent le akar uralni, terjeszti a háborús és migrációs politikáját, aközben az indiai és csendes-óceáni partnereinkkel határozottan kiállunk a béke mellett, ragaszkodunk a szuverenitásunkhoz, nem engedünk a külső nyomásgyakorlásnak és nem vagyunk hajlandók feladni a nemzeti érdekeinket

– tette hozzá.