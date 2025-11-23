Hírlevél

Rendkívüli

Itt a vége! Trump ultimátumot adott Zelenszkijnek – videó

Találtak valamit a Marson, aminek nem volna szabad ott lennie

keresztény közösség

Szijjártó Péter: Magyarország határozottan elítéli a keresztény közösségek elleni súlyos támadásokat Nigériában

Magyarország határozottan elítéli a keresztény közösségek elleni súlyos támadásokat Nigériában, azt hogy fegyveresek előző nap több száz embert raboltak el egy katolikus iskolából és egy istentiszteletről. Erről írt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.
Szijjártó Péter arról számolt be friss bejegyzésében, hogy előző nap súlyos támadások érték Nigériában a keresztény közösséget, ugyanis fegyveresek 303 diákot és tizenkét tanárt raboltak el a St. Mary katolikus iskolából a Niger állambeli Papari Agawarában, miközben egy másik támadás során a Kwara állambeli Krisztus Apostoli Egyház gyülekezetének istentiszteletéről hurcoltak el 38 embert és gyilkoltak meg legalább két hívőt.

Határozottan elítéljük a keresztény közösségek elleni erőszakot. A vallásszabadság alapvető és sérthetetlen jog; számítunk arra, hogy a nigériai hatóságok tovább erősítik a keresztény és minden más vallási közösség védelmét, és következetesen fellépnek a támadások elkövetőivel szemben

– közölte.

„Szolidaritásunkat fejezzük ki az áldozatokkal, családjaikkal, valamint mindazokkal a nigériai közösségekkel, amelyeket ma vallási meggyőződésük miatt támadások érnek” – tette hozzá.

Magyarország 2017-ben, a világon elsőként indított kormányzati programot az üldözött keresztények megsegítésére, amelynek keretében a nigériai keresztények számára is számos alkalommal nyújtott humanitárius adományt. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a segítséget oda vigyük, ahol a legnagyobb szükség van rá

– húzta alá.

 

