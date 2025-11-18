Szijjártó Péter: Kifizetődő volt a keleti nyitás

Kína mostanra minden aspektusban Magyarország legfontosabb gazdasági partnere az Európai Unión kívül, amit mutat az is, hogy a tavalyi évben az Európába irányuló kínai beruházások 31 százaléka hazánkba érkezett - közölte külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a kínai vállalatok számára a kormány továbbra is minden segítséget megad.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter találkozója Gebran Basszillal, a Szabad Patrióta Mozgalom pártelnökével Bejrútban 2025. november 14-én. MTI/KKM

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető kínai vállalatok vezetőivel vett részt munkareggelin, amelyen először is leszögezte, hogy Magyarország számára a konnektivitás, a kelet-nyugati együttműködés jelenti a követendő külpolitikai stratégiát, ugyanis hazánk érdekeivel ellentétes a világ ismételt blokkosodása.

Kiemelte, hogy ennek jegyében fogalmazódott meg immáron másfél évtizede a keleti nyitás politikája, amely a magyar-kínai kapcsolatrendszerben is teljesen új dimenziót hozott.

„Ma Kína minden aspektusban a legfontosabb gazdasági együttműködési partnerünk az Európai Unión kívül. Kínából érkezik a legtöbb beruházás ma Magyarországra. 2020-ban, 2023-ban, 2024-ben és 2025 eddig lezárt időszakában is Kínából jött a legtöbb beruházás hazánkba” – sorolta.

Így ha minden folyamatban lévő vagy elhatározott beruházás befejeződik, akkor elmondhatjuk, hogy meg fogja haladni a 30 milliárd eurót a Magyarországra érkezett kínai tőke mennyisége. Ezzel a kínai vállalatok szorosan a németek mögött a második legnagyobb beruházói közösséget fogják jelenteni

– tette hozzá.

Majd aláhúzta, hogy Magyarország az EU-n kívül mára Kínával bonyolítja le a legnagyobb kereskedelmi forgalmat, ami nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a gazdaságot a lehúzó európai környezet dacára is versenyképes állapotban tudták tartani.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy tavaly az Európába irányuló öt legnagyobb kínai beruházásból négy is Magyarországra érkezett.

2023-ban az Európába érkező kínai beruházások 44 százaléka Magyarországon kötött ki. Tavaly az Európába érkező kínai beruházások 31 százaléka irányult Magyarországra úgy, hogy a G7 három európai országába, Franciaországba, Németországba és az Egyesült Királyságba a kínai beruházások 20 százaléka érkezett

– hangsúlyozta.