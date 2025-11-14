Szijjártó Péter: Libanon stabilitása elengedhetetlen

A külgazdasági és külügyminiszter Bejrútban tárgyal. Szijjártó Péter hivatali partnerével találkozott Libanonban, ami kapcsán bejelentést is tett.
A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán jelentkezett Bejrútból. Szijjártó Péter Libanonban tárgyal, ami kapcsán bejegyzésében hangsúlyozta: az ország stabilitása elengedhetetlen a Közel-Kelet békéjéhez.
Magyarország alapvető nemzetbiztonsági érdeke a Közel-Kelet békéje, amihez Libanon stabilitása elengedhetetlen, erről is egyeztettünk Youssef Raggi külügyminiszter-kollégámmal
– írta bejegyzésében a miniszter.
Szijjártó Péter egyúttal kiemelte:
Ezért az Európai Békekeretből az ukrán hadsereg felfegyverzése helyett a ránk eső részt, 600 millió forintot a hivatalos libanoni állami hadsereg megerősítésére fordítjuk.
