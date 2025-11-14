Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Sokkoló fordulat az ukrán háborús maffia ügyében – kiderült, ki mozgathatja a szálakat

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Libanon stabilitása elengedhetetlen

45 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A külgazdasági és külügyminiszter Bejrútban tárgyal. Szijjártó Péter hivatali partnerével találkozott Libanonban, ami kapcsán bejelentést is tett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterLibanonközel-kelet

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán jelentkezett Bejrútból. Szijjártó Péter Libanonban tárgyal, ami kapcsán bejegyzésében hangsúlyozta: az ország stabilitása elengedhetetlen a Közel-Kelet békéjéhez. 

Szijjártó Péter szerint hazánk alapvető nemzetbiztonsági érdeke a régió biztonsága
Szijjártó Péter szerint hazánk alapvető nemzetbiztonsági érdeke a régió biztonsága 
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Magyarország alapvető nemzetbiztonsági érdeke a Közel-Kelet békéje, amihez Libanon stabilitása elengedhetetlen, erről is egyeztettünk Youssef Raggi külügyminiszter-kollégámmal

– írta bejegyzésében a miniszter. 

Szijjártó Péter egyúttal kiemelte: 

Ezért az Európai Békekeretből az ukrán hadsereg felfegyverzése helyett a ránk eső részt, 600 millió forintot a hivatalos libanoni állami hadsereg megerősítésére fordítjuk.

A Tisza követi a brüsszeli migrációs politikát
Szijjártó Péter: A keresztény közösségek számíthatnak ránk
Hihetetlen! Az ukrán tárgyalódelegáció egyik tagja beismerő vallomást tett

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!