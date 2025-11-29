Szijjártó Péter: A magyar külpolitikát nem Brüsszelből irányítják

Szijjártó Péter a tegnapi moszkvai tárgyalás kapcsán reagált azokra az európai politikusok által megfogalmazott kritikákra, akik háborúpárti álláspontjukat kifejezve nyilatkoztak a találkozóról.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyaroknak nincs szükségünk sem engedélyre, sem pedig mandátumra Brüsszeltől

Fotó: Facebook

Nekünk, magyaroknak nincs szükségünk sem engedélyre, sem pedig mandátumra sem Brüsszelből, sem Berlinből, sem sehonnan egyetlen külföldi tárgyaláshoz sem

– írta Szijjártó. A poszt hangsúlyozza: Magyarország szuverén külpolitikai döntéseit a nemzeti érdekek alapján hozzák meg, és ez a gyakorlat független az uniós vagy más nemzetközi szereplők elvárásaitól.

Ha tetszik Brüsszelben, ha nem…

– zárta bejegyzését a miniszter, egyértelművé téve, hogy a magyar diplomácia saját útját járja.

Korábban írtunk róla, hogy a moszkvai egyeztetések lezárultával Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élőben jelentkezett Moszkvából.

Hosszú tárgyalás volt, 3 és fél óra, és három dolgot szeretnék most mondani önöknek erről. Az első, hogy amiért jöttünk, az megvan. Azért jöttünk, hogy garantáljuk Magyarország energiaellátásának biztonságát, és örömmel mondhatom önöknek, hogy ez rendben van

– hangsúlyozta.