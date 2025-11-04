A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Nukleáris Világkiállításon a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) standjának megnyitóján arról számolt be, hogy napjainkban robbanásszerűen nő a világ villamosenergia-igénye az autóipar elektromos átállásának, a hűtési és fűtési rendszerek egyre szélesebb körű használatának, az ipar növekvő teljesítményének és a nagy adatközpontok építésének következtében. És ennek kielégítése során tájékoztatása szerint a következő szempontokat kell főleg figyelembe venni: a kínálat fedezze a szükséges mennyiséget, az ellátás legyen stabil, biztonságos, olcsó és környezetkímélő, illetve mindez hosszú távon is biztosítható legyen. Márpedig – mint mondta – ezeknek a feltételeknek egyedül a nukleáris energia tud megfelelni jelenleg.

Szijjártó Péter: A magyar nukleáris ipar nemzetközileg is versenyképes Fotó: AFP

Ezért Magyarország elkötelezett a nukleáris kapacitásainak bővítése mellett, mivel a nukleáris energia kulcsfontosságú lesz az ország biztonságos energiaellátása szempontjából hosszú távon. Atomenergia nélkül lehetetlen fenntartani a magyar családok számára Európa legalacsonyabb áramárait

– folytatta.

Ennek kapcsán arra emlékeztetett, hogy ezért egyrészt dolgoznak a meglévő reaktorok élettartamának kiterjesztésén, másrészt két újabb, összesen 2400 megawatt teljesítményű blokk építése is zajlik.

A nukleáris ipar a magyar gazdaság kulcsfontosságú ágazata, amely stratégiai jelentőséggel bír a nemzetgazdaság jövőbeli teljesítménye szempontjából

– vélekedett.

Szijjártó Péter tudatta, hogy Magyarország már fél évszázada használ a nukleáris energiát, s ez idő alatt rengeteget tapasztalatot, technológiai tudást felhalmozott, ezért az bátran kijelenthető, hogy a magyar nukleáris ipar nemzetközileg is versenyképes.

Erre példaként hozta fel az egyedi magyar szárazhűtéses technológiát, amely iránt a nemzetközi piacon is nagy az érdeklődés.

Rámutatott, hogy a magyar pavilonban hat hazai cég képviselteti magát, amelyek hőtechnikai mérnöki megoldásokat, illetve automatizálási, robotikai, adatkezelési és digitalizációs technológiákat kínálnak. Majd kifejtette, hogy ezek közül több is dolgozik a paksi bővítésen. A miniszter leszögezte:

Mi, magyarok, elkötelezettek vagyunk a nukleáris tudás megosztása mellett, szeretnénk hozzájárulni a nukleáris technológia globális fejlődéséhez, s elutasítjuk a nukleáris energiát érintő, sajnálatos módon még ma is fennálló negatív diszkriminációt, amely egyértelműen ellentétes nemzeti érdekeinkkel.

„A legjobb magyar nukleáris vállalatok párizsi jelenléte jól mutatja ezt az elkötelezettséget. Őszintén remélem, hogy a következő napokban lehetőségük lesz megismerni ezeknek a magyar vállalatoknak a technológiáit és szolgáltatásait, és hogy a cégek sikeresen tudják majd bemutatni a magyar nukleáris technológiai tudást, amely gazdaságunk nemzetközi teljesítménye szempontjából is rendkívül fontos” – tette hozzá.