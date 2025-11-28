Szijjártó Péter: A magyar–orosz energetikai együttműködésen dolgozunk

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésében közölte: ma azon dolgoznak, hogy a magyar–orosz energetikai együttműködés a továbbiakban is akadályok nélkül folytatódjon, és hogy a magyar háztartások rezsiszámlái ne emelkedjenek a háromszorosára.
„Az Oroszországból érkező energiahordozók nélkül a magyar családok energiaszámlái az eddigiek háromszorosára növekednének, ami nyilvánvalóan megengedhetetlen” – tette közzé Szijjártó Péter a Facebookon.
Ma azon dolgozunk, hogy a Magyarország és Oroszország közötti energetikai együttműködés fennakadások nélkül mehessen tovább
– hangsúlyozta bejegyzésében a tárcavezető.
Kezdünk.
– írta a posztban.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!