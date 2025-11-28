Szijjártó Péter: A magyar–orosz energetikai együttműködésen dolgozunk

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésében közölte: ma azon dolgoznak, hogy a magyar–orosz energetikai együttműködés a továbbiakban is akadályok nélkül folytatódjon, és hogy a magyar háztartások rezsiszámlái ne emelkedjenek a háromszorosára.

„Az Oroszországból érkező energiahordozók nélkül a magyar családok energiaszámlái az eddigiek háromszorosára növekednének, ami nyilvánvalóan megengedhetetlen” – tette közzé Szijjártó Péter a Facebookon. Szijjártó Péter (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter) Ma azon dolgozunk, hogy a Magyarország és Oroszország közötti energetikai együttműködés fennakadások nélkül mehessen tovább – hangsúlyozta bejegyzésében a tárcavezető. Kezdünk. – írta a posztban.

