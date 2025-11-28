Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Fontos bejelentést tett a Kreml Orbán Viktorról

Sport

Őrjöngenek a törökök és a magyarokra mutogatnak a Fradi újabb El-bravúrja után

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: A magyar–orosz energetikai együttműködésen dolgozunk

18 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésében közölte: ma azon dolgoznak, hogy a magyar–orosz energetikai együttműködés a továbbiakban is akadályok nélkül folytatódjon, és hogy a magyar háztartások rezsiszámlái ne emelkedjenek a háromszorosára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterOroszországenergetikai együttműködésMagyarország

„Az Oroszországból érkező energiahordozók nélkül a magyar családok energiaszámlái az eddigiek háromszorosára növekednének, ami nyilvánvalóan megengedhetetlen” – tette közzé Szijjártó Péter a Facebookon.

Szijjártó Péter (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)
Szijjártó Péter (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)

Ma azon dolgozunk, hogy a Magyarország és Oroszország közötti energetikai együttműködés fennakadások nélkül mehessen tovább

– hangsúlyozta bejegyzésében a tárcavezető.

Kezdünk.

– írta a posztban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!