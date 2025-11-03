Szijjártó Péter nem kímélte Magyar Pétert – videó

Adatszivárgás a Tiszánál – írta legújabb bejegyzésében Szijjártó Péter, amihez egy videót is mellékelt.

„Ugye a Tisza Világ applikációból több felhasználó, talán az összes felhasználó adata is kiszivárgott. Magyar Péter arról beszélt, hogy külföldi szolgálatokkal kell szembenézniük az ő szakembereiknek. Külügyminiszterként vagy a kormánynak van-e azzal dolga ön szerint, hogy megvédjék ezeknek a magyar állampolgároknak az adatait külföldi szolgálatokkal szemben?” – tette fel a kérdést a felvételen az RTL riportere Szijjártó Péternek. Korábban írtunk róla, hogy a botrányban érintettek száma folyamatosan nő — ezzel Magyarország egyik legnagyobb adatszivárgási ügyévé nőheti ki magát.

Nekem nem tisztem véleményt mondani arról, hogy a Tisza Párt helyesen döntött-e akkor, amikor egy ukrán szállal rendelkező céggel kötött szerződést akármilyen internetes vagy digitális dologra is, és nem tudom, hogy mennyire megalapozott a csodálkozása a párt elnökének akkor, amikor kiderül, hogy ezek az adatok aztán kiszivárognak

– reagált a külgazdasági és külügyminiszter.

„Lehet, hogy nem kellett volna egy ilyen ukrán szálú vállalatot alkalmazni. Hogyha a párt elnökének van konkrét információja arra nézve is, hogy bármilyen külföldi szolgálat itt szerepet vállalt, akkor Magyarországon megvannak a megfelelő hatóságok arra, hogy feljelentést vagy bejelentést tegyen. Ha ezt nem teszi meg, akkor ezt csak egy ilyen szokásos médiahekknek meg puffogtatásnak tudjuk be. Még egyszer mondom, hogyha van konkrét információja, gyanúja, bármi, ami komolyan vehető, akkor azokat tárja fel” – tette hozzá.