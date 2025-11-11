Hírlevél

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Magyar Pétert kellene megkérdezni a nyilvánosságra került adatokkal kapcsolatban - videó

Magyar Pétert kellene megkérdezni arról, hogyan kerültek nyilvánosságra kétszázezer magyar állampolgár adatai – hívta fel a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ide vezet, ha egy háborúban álló ország vállalatára bízzák magyar emberek adatait.
Szijjártó PéterTisza VilágMagyar Péteradatszivárgás

A Tisza Párt adatszivárgási botrányával kapcsolatban kérdezte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert a 444 újságírója.

Szijjártó Péter szerint Magyar Pétert kellene megkérdezni arról, hogyan kerültek nyilvánosságra kétszázezer magyar ember adatai
Szijjártó Péter szerint Magyar Pétert kellene megkérdezni arról, hogyan kerültek nyilvánosságra kétszázezer magyar ember adatai (Fotó: AFP)

A Tisza Világ applikációt térintő adatlopási üggyel kapcsolatban ön mennyire tartja elfogadhatónak, hogy egyes politikus társai már hivatkozási alapként használják ezt az adatbázist?

– érdeklődött a riporter.

Kire tetszik gondolni?

– kérdezett vissza a külügyminiszter.

Például a Fejér Megyei Közgyűlés fideszes elnöke az kigyűjtögette, hogy egy településen pontosan kik szerepelnek ebben az adatbázisban, és utána ezt a kampánytevékenységhez használta hivatkozási alapként

– állította az újságíró.

Hát szerintem ez egyértelmű. Minden egyes adatbázisért az felel, aki elkészíti

– szögezte le Szijjártó Péter.

De és az, hogy ezt felhasználják egyes politikusok, akár a pártjából, ez nem problémás ön szerint?

– szólt az újabb kérdés.

Szerintem a probléma az, hogyha valaki magyar emberek adatait tartalmazó adatbázist ukránokkal készített el, akkor ide jutunk. Egy három éve háborús helyzetben lévő ország egyik vállalatára rábízni magyar emberek adatait, az sajnos ide vezet. Hogy azok az adatok ukránok kezére kerültek és nyilvánosságra kerültek. Úgyhogy azt javaslom, hogy Magyar Péternek tessék föltenni ezeket a kérdéseket. Hogy lehet az, hogy kétszázezer magyar ember adata nyilvánosságra került? Hogyan lehet az, hogy kétszázezer magyar ember adatait külföldiek kezére adták? És majd ha ezt meg tetszett kérdezni, akkor utána vitassuk meg a továbbiakat

– fogalmazott a külügyminiszter.

