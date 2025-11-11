Szijjártó Péter: Magyar Pétert kellene megkérdezni a nyilvánosságra került adatokkal kapcsolatban - videó

Szerintem a probléma az, hogyha valaki magyar emberek adatait tartalmazó adatbázist ukránokkal készített el, akkor ide jutunk. Egy három éve háborús helyzetben lévő ország egyik vállalatára rábízni magyar emberek adatait, az sajnos ide vezet. Hogy azok az adatok ukránok kezére kerültek és nyilvánosságra kerültek. Úgyhogy azt javaslom, hogy Magyar Péternek tessék föltenni ezeket a kérdéseket. Hogy lehet az, hogy kétszázezer magyar ember adata nyilvánosságra került? Hogyan lehet az, hogy kétszázezer magyar ember adatait külföldiek kezére adták? És majd ha ezt meg tetszett kérdezni, akkor utána vitassuk meg a továbbiakat