Szijjártó Péter: Magyar-román együttműködés indul

Magyarország és Románia szakmai-politikai együttműködést indít a paksi és a cernavodai atomerőmű üzemidő-meghosszabbításának tekintetében, hogy a folyamatot a lehető leggyorsabban végigvihessék – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter kedden Bukarestben. Szijjártó Péter hangsúlyozta: mind Románia, mind pedig hazánk számára kulcsfontosságú a nukleáris energia.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy mind két ország érdekelt az együttműködésben

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a romániai tárgyalásait követően, hogy a szomszéd ország mára minden kétséget kizáróan hazánk stratégiai partnerévé vált, és nagymértékben hozzájárul az energiaellátásunk biztonságának szavatolásához.

Kifejezetten józan észre alapuló együttműködés van köztünk az energiaellátás terén. Mindkét ország használ nukleáris energiát, tagjai vagyunk az európai nukleáris koalíciónak, és szembeszállunk azokkal az ideológiai támadásokkal, amelyeket Brüsszelből indítanak a nukleáris energia ellen

– húzta alá.

Rámutatott, hogy Magyarországon a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának legfőbb garanciája a paksi atomerőmű működése, ezért döntés született a blokkok üzemidejének meghosszabbításáról, s a közelmúltban Románia is hasonló intézkedésről határozott.

Így ma abban állapodtunk meg, hogy a cernavodai és a paksi atomerőmű üzemidő-meghosszabbítása tekintetében szakmai és politikai együttműködést indítunk annak érdekében, hogy szakmailag a lehető leggyorsabban végigvigyük ezt a folyamatot, és hogy Brüsszelből se tudjanak ellenkezni ezzel szemben

– tudatta.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy mindkét országnak érdeke az atomenergia részarányának növelése, ugyanis ekként tudnak otthon előállított, megbízható, olcsó energiaforrást biztosítani maguk számára.

„A rezsicsökkentést nukleáris energiával lehet megvédeni, mert ez az, amit magunk állítunk elő, olcsón tudunk előállítani és biztosan elő tudunk állítani. Ezért minél nagyobb nukleáris kapacitások vannak az országban, annál inkább meg tudjuk védeni a rezsicsökkentés eredményeit” – fejtette ki.

„Ezért a meglévő paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét meghosszabbítjuk, s a románok is ezt teszik a saját erőművükkel, így együttműködünk annak érdekében, hogy mindketten sikeresek tudjunk lenni” – összegzett.