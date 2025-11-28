Hírlevél

Rendkívüli!

béke

Szijjártó Péter: Magyarország négy éve a béke pártján áll

11 perce
Magyarország lassan négy éve áll az ukrajnai béke pártján, márpedig ehhez a tárgyalásokon, a diplomácián keresztül vezet az út – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Moszkvában.
békeSzijjártó PéterdiplomáciaMagyarország

Szijjártó Péter arról számolt be Facebook-bejegyzésében, amelyben az látható, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel egyeztetett, hogy a magyar kormány lassan négy éve áll a béke pártján, márpedig a békéhez a tárgyalásokon, a diplomácián keresztül vezet az út.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Bodnár Boglárka / MTI 

A diplomáciai csatornák berekesztése a béke reményének feladását jelenti

 – figyelmeztetett.

Korábban írtunk róla, hogy Orbán Viktor fontos üzenetet küldött a Kremlből.

Orosz-ukrán háború
