Szijjártó Péter: Magyarország bírósághoz fordul, ha az EU csalással elfogadtatja az orosz energiaimport tilalmát

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a brunei kollégájával közösen rendezett sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva megerősítette, hogy a magyar kormány az Európai Bírósághoz fog fordulni, hogyha áterőltetik az orosz energiaimport tilalmát az Európai Unióban.

Szijjártó Péter szerint Magyarország bírósághoz fordul, ha az EU csalással elfogadtatja az orosz energiaimport tilalmát (Fotó: Anadolu via AFP)

Ugyanis ez a szabályozás csalással készül, egy nagy csalással, mert a tartalmában szankciós intézkedés, hiszen tiltja az orosz energiahordozók használatát, és szankciókat egyhangúsággal lehetne elfogadni

– jelentette ki.

De mivel pontosan tudják, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem fogadják el ezt az intézkedést, mert az alapvetően veszélyezteti az energiaellátásuk biztonságát, ezért csalással, az európai szabályok szégyentelen felrúgásával, ezt kereskedelempolitikai intézkedésnek álcázzák, így minősített többséggel akarják elfogadtatni

– tette hozzá.

Ez egy óriási csalás. Nem csak a lóláb lóg ki, hanem az egész istálló. Úgyhogy természetesen a bíróság előtt, amennyiben elfogadásra kerül ez a szabály, ezt meg fogjuk támadni. Arról nem is beszélve, hogy az EU létrehozásáról szóló szerződés, az EU működési szerződései is világosan beszélnek arról, hogy a tagországok energiaellátásához szükséges döntései nemzeti hatáskörben vannak

– fejtette ki.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy az energiaszállítások kapcsán hatalmas képmutatás uralkodik máig Európában, mivel kollégái rendre odamennek hozzá a folyosón, „és mondják, hogy valahogy próbáljuk már meg megakadályozni a szankciókat, mert az ő gazdaságukat is lábon, térden, tüdőn szíven lövi ez az intézkedés, de ők nem mernek szólni”.

Úgyhogy abban biztosak lehetnek, hogy amikor elintézünk egy-egy energiaszankció alóli mentesítést, vagy felszólalunk a teljesen őrült energiakorlátozások ellen, akkor azért jó néhányan nagyon örülnek ennek, csak nem merik mondani

– fogalmazott.

Ezt követően rámutatott, hogy ő ott volt Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök legutóbbi tárgyalásán, ahol hazánk mentességet kapott az orosz energiavállalatokra kivetett szankciók alól.

Afelől mindenki nyugodt lehet, hogy mindaddig, amíg Donald Trump az elnök az Egyesült Államokban, Orbán Viktor a miniszterelnök Magyarországon, addig ez a kettejük közti megegyezés érvényes. Ennek ellenkezőjét, mármint a személyi konstelláció ellenkezőjét meg nem javaslom kipróbálni

– mondta.

Az elnök azt mondta, rendben van, mentességet kaptok a szankciós intézkedések alól. Ez a lényeg. Az, hogy technikailag ezt hogyan fogjuk végrehajtani, az szerintem másodlagos kérdés. A magyar emberek megnyugodhatnak a washingtoni találkozó óta, hiszen az ország energiabiztonsága rendben van, és a rezsicsökkentés eredménye is rendben van

– folytatta.