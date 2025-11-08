Hírlevél

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter Magyarország és az Egyesült Államok szövetségesként számíthat egymásra

43 perce
Olvasási idő: 2 perc
Közösségi oldalán tett közzé videót Szijjártó Péter. A tárcavezetőt arról kérdezték, volt-e kérése az amerikai félnek Magyarország felé. A miniszter hangsúlyozra: nem volt kérés, a két ország erős szövetségesként tekint egymásra. Nem amerikai nagybácsi, szövetséges - írta Facebook-oldalán közzétett bejegyzéséhez Szijjártó Péter.
Szijjártó PéterEgyesült ÁllamokMagyarország

Szijjártó Péter arról beszélt, hogy Magyarország úgy számíthat az Egyesült Államokra, mint szövetségesére és ez kölcsönös. 

Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter sajtótájékoztatón ismertette a washingtoni tárgyalás eredményeit Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció
Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter Washingtonban Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció

Az amerikai vállalatok beruháznak Magyarországon, amihez mi támogatást adunk, mindemellett Magyarország vásárol védelmi ipari, űripari eszközöket az Egyesült Államoktól, de ez nem ilyen cserekereskedelem. Azon a világon már túl van, legalábbis remélem

– hangsúlyozta a miniszter.

 

 

