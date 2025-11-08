Szijjártó Péter Magyarország és az Egyesült Államok szövetségesként számíthat egymásra

Közösségi oldalán tett közzé videót Szijjártó Péter. A tárcavezetőt arról kérdezték, volt-e kérése az amerikai félnek Magyarország felé. A miniszter hangsúlyozra: nem volt kérés, a két ország erős szövetségesként tekint egymásra. Nem amerikai nagybácsi, szövetséges - írta Facebook-oldalán közzétett bejegyzéséhez Szijjártó Péter.
Szijjártó Péter arról beszélt, hogy Magyarország úgy számíthat az Egyesült Államokra, mint szövetségesére és ez kölcsönös.
Az amerikai vállalatok beruháznak Magyarországon, amihez mi támogatást adunk, mindemellett Magyarország vásárol védelmi ipari, űripari eszközöket az Egyesült Államoktól, de ez nem ilyen cserekereskedelem. Azon a világon már túl van, legalábbis remélem
– hangsúlyozta a miniszter.
