Szijjártó Péter: Megvan, amiért jöttünk, Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságban van – videó

Értelmet nyert az amerikai szankciók alóli mentesség, hiszen Oroszország megerősítette, hogy teljesíteni fogja szerződéses kötelezettségeit a kőolaj- és földgázszállításokat illetően, így továbbra is biztonságban van Magyarország energiaellátása – közölte a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Moszkvában. Szijjártó Péter egyúttal üzent a fanyalgóknak is.

Szijjártó Péter elmondta, az orosz elnök biztosította a delegációt, hogy a béketárgyalás Budapesten lesz

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a nagyjából három és fél óráig tartó magyar-orosz csúcstalálkozót követően arról számolt be, hogy a látogatás célját sikerült elérni: továbbra is biztonságban van Magyarország energiaellátása.

Az orosz elnök biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt arról, hogy Oroszország teljesíti szerződéses kötelezettségeit,mind a földgáz-, mind a kőolajszállítások tekintetében a megállapodott mennyiségek a megállapodott menetrendben megérkeznek Magyarországra

– tudatta.

„Mind a Barátság kőolajvezeték, mind a Török Áramlat földgázvezeték működése probléma nélküli, így a Magyarország energiaellátásának biztonságához és a rezsicsökkentés eredményeinek megvédéséhez szükséges mennyiségű kőolaj és földgáz időben érkezik Magyarországra” – tette hozzá.

Majd arra is emlékeztetett, hogy Orbán Viktor nemrég megállapodott Donald Trump amerikai elnökkel arról, hogy hazánk továbbra is vásárolhat orosz energiahordozókat, ami alapvető fontosságú az ország ellátásbiztonságának garantálásához.

„Ott megkaptuk a szankciók alóli mentességet, most pedig a szankciók alóli mentességnek értelmet is adtunk, hiszen bebizonyosodott, hogy a kőolaj- és a földgázellátásunk is biztonságban van” – húzta alá, rámutatva, hogy sikerült tehát megvédeni a rezsicsökkentés eredményeit, és elhárult az a veszély, hogy a magyar családok energiaszámlái akár már karácsonyra a háromszorosukra dráguljanak.

Szijjártó Péter ezután bejelentette, hogy megegyezés született a paksi bővítés jelentős felgyorsításáról is.

„Minden technikai előkészítés az előzetesen megállapodott menetrendnek megfelelően zajlik, február 5-én így az első beton lekerül a földbe” – mondta.