Szijjártó Péter: Brüsszel migrációs politikája kész öngyilkosság – videó

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter szudáni kollégájával, Mohieldin Szalim Ahmed Ibrahimmal tárgyalt, majd ezután a közös sajtótájékoztatón először is kiemelte, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, és az egyik fő kihívást az illegális bevándorlás jelenti, amelynek hatásait Nyugat-Európában már mindenki érezheti. Rámutatott, hogy Brüsszel migrációs politikája „kész öngyilkosság”, amely az európai biztonsági helyzet drámai romlásához vezetett.

Szijjártó Péter szudáni kollégájával, Mohieldin Szalim Ahmed Ibrahimmal tárgyalt Fotó: MTI

A kontinens nyugati felében párhuzamos társadalmak jöttek létre, egy hangos kisebbség uralja az ott élő közösségeket és nő a terrorfenyegetettség (…) Mindez a következménye annak, hogy Brüsszel nem megállítani akarja, hanem sokkal inkább menedzseli a migrációs hullámokat

– figyelmeztetett.

„Azzal, hogy kvótákat akarnak, el akarják osztani a migránsokat, nyomják a migrációs paktumot, drámai veszélyt hoznak Európára. Látszik, hogy Brüsszel nem adta fel a migrációs paktum erőltetését, s látszik, hogy vannak olyan magyarországi embereik is, akik ezt itt Magyarországon át akarják venni” – mondta.

De Magyarországon a nemzeti kormány megállította a migrációs nyomást. A jövőben is elkötelezettek vagyunk emellett

– tette hozzá.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Brüsszel óriási hibát követ el azzal, hogy „nem érti és nem fogja fel az Afrika előtt álló súlyos kihívásokat”, hiszen a kontinens népessége az elkövetkező huszonöt év során körülbelül egymilliárd fővel fog bővülni.„Ha nem kezdünk olyan átfogó programokat, amelyek az afrikai gazdaság fejlesztését, az egészségügyi, az oktatási rendszer fejlesztését célozzák, akkor annak két szomorú következménye lehet: vagy minden idők legnagyobb humanitárius katasztrófája Afrikában, vagy pedig minden idők legnagyobb migrációs nyomása Európán” – szögezte le.

Ezzel kapcsolatban Szudánt szomorú példának nevezte, ugyanis az országban dúló fegyveres konfliktus miatt nagyjából negyvenmillió ember szorul azonnali ellátásra,

humanitárius segítségre, és sok millióan kényszerültek lakóhelyük elhagyására. Ezért szorgalmazta, hogy Brüsszel végre vegyen tudomást a katasztrofális szudáni helyzetről, kiemelve, hogy ha ez nem történik meg, akkor további tízmilliók indulhatnak meg Európa irányába, és ez esetben semmi nem állítja meg őket Magyarország déli határáig.

Ezért azonnali segítséget szorgalmazunk Szudánnak a humanitárius válság kezelésére és a biztonsági helyzet stabilizálására

– jelentette ki.

Mi, magyarok már megtettük a magunk részét és készen állunk arra, hogy megtegyük a magunk részét a jövőben is. Ugye korábban hozzájárultunk ahhoz, hogy tízezer tonna gabonát segítettünk eljuttatni Ukrajnából Szudánba. Készen állunk, hogy újabb élelmiszerszállításokkal hozzájáruljunk a humanitárius válság kezeléséhez, és készen állunk, hogy egészségügyi, orvosi eszközökkel járuljunk hozzá a súlyosan fenyegető fertőző betegségek megelőzéséhez

– folytatta.